Costa/Seidl (SPÖ): Schutz für Frauen, leistbares Wohnen, klimafitte Sanierung

Die SPÖ-Gemeinderät*innen Alice Seidl und Sara Do Amaral Tavares da Costa unterstützen die Vorhaben der Stadtregierung: Das Budget setzt klare Schwerpunkte auf Gewaltschutz, Gleichstellung sowie sozialen Wohnbau und wird in der Konsolidierung mit größter Achtsamkeit umgesetzt.

Keine Einsparungen bei Gewaltschutz und Gleichstellung

„Im Frauenbereich gibt es keine Einsparungen: nicht beim Gewaltschutz, nicht bei den Einrichtungen, die Frauen unterstützen“, betont Alice Seidl. „Gleichstellung und Sicherheit für Frauen sind zentrale Grundpfeiler in unserer Stadt.“

Sara Do Amaral Tavares da Costa verweist auf die jüngsten Berichte während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen: „Beinahe täglich mussten wir von brutaler Gewalt lesen. Was all diese Fälle gemeinsam haben: Die Täter waren Männer.“ Klar sei auch die Botschaft hinter dem Antrag zu „Ja heißt Ja“: „Ein Outfit ist kein Ja. Eine Beziehung ist kein Ja. Nur Ja heißt Ja!“ Zustimmung müsse eindeutig sein: „Wir wollen ein Sexualstrafrecht, das den Täter in die Pflicht nimmt - nicht Betroffene, die beweisen müssen, ob sie ausreichend Nein gesagt haben.“

Investitionen in Gemeindebau und Sanierung

„Wir investieren auch in budgetär herausfordernden Zeiten in den Wohnbau, weil wir der Überzeugung sind, dass leistbares Wohnen zentral für die Menschen in unserer Stadt ist“, so Seidl. „Der soziale Wohnbau wirkt preisdämpfend und stabilisiert das Mietniveau insgesamt.“

Seidl hebt aktuelle Projekte hervor: „Neun Gemeindebauten NEU sind gerade in Bau - darunter der erste CO2-neutrale Gemeindebau im 22. Bezirk mit 98 Wohnungen, der alle Stücke in Sachen Nachhaltigkeit spielt.“ Parallel läuft die Sanierungsoffensive: „Derzeit befinden sich 99 Gemeindebausanierungen mit einem Investitionsvolumen von 1,16 Milliarden Euro in der Bauphase. Wir steigen vielerorts aus Gas aus, dämmen Fassaden, tauschen Fenster und Türen. Das das senkt nicht nur Energiekosten für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch Emissionen und ist damit ein wichtiger Beitrag dafür, als Stadt bis 2040 klimaneutral zu werden.“

Costa unterstreicht den Zusammenhang von Sicherheit und Unabhängigkeit: „Ein selbstbestimmtes Leben braucht ökonomische Stärke.“ Entlastung im Alltag schaffe Spielraum: „Gratiskindergarten und gratis Ganztagsschule ermöglichen Erwerbsarbeit und reduzieren Abhängigkeit.“

Abschließend halten beide fest: Der Wiener Weg bleibt klar, solidarisch und auf Lebensqualität ausgerichtet - Schutz, leistbares Zuhause und Zukunftssicherheit werden weiter gestärkt.

