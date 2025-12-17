FPÖ – Haider begrüßt Melonis Vorschlag zu Mercosur-Verschiebung

Wien (OTS) -

„Ich kann der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zu ihrer Forderung, die Mercosur-Unterzeichnung zu verschieben, nur gratulieren“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Eine Unterzeichnung dieses unseligen Abkommens ohne die Implementierung der vom Parlament beschlossenen Schutzmechanismen für die heimische Landwirtschaft sei völlig undenkbar. „Leider haben bei der gestrigen Abstimmung im EU-Parlament vier ÖVP-Abgeordnete für das Mercosur-Abkommen gestimmt. Darüber hinaus hätte ich mir eine klare Positionierung gerade auch von der österreichischen Bundesregierung gewünscht, aber die geht leider auf Tauchstation“, kritisiert Haider. So bleibe die FPÖ die einzige österreichische Partei, die dieses Abkommen strikt ablehne. „Vielleicht öffnet sich mit einer Verschiebung auch die Möglichkeit, dieses Abkommen doch noch zu Fall zu bringen“, stellt Haider fest.

Gerade der jüngst aufgedeckte Skandal, bei dem in der EU verbotene Antibiotika und Hormone ohne Kontrolle in Brasilien erworben werden könnten, verdeutliche die enorme Gefahr, die sowohl für die heimischen Bauern als auch für die Konsumenten ausgehe. Die Implementierung von Schutzmechanismen in das Abkommen sei eine Verbesserung. „Unser Ziel bleibt es aber, dieses Abkommen als Ganzes zu verhindern. Der Schutz heimischer Bauern vor unlauterem Wettbewerb ist mir ein Herzensanliegen“, schließt Haider.