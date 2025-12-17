Morgen Großdemonstration in Brüssel – Präsident Steinegger führt steirische Delegation an

Graz (OTS) -

Steinegger: Gegen Belastungspolitik, für zukunftsweisende Wege. „Wir protestieren gegen die von Brüssel angekündigte Belastungspolitik für die Bauern und setzen uns dafür ein, dass die EU-Kommission endlich einlenkt und zukunftsweisende Lösungen ermöglicht“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger. Gemeinsam mit einer steirischen und österreichischen Delegation protestiert er morgen in Brüssel für die Anliegen der heimischen Bäuerinnen und Bauern. Im Fokus der Proteste stehen drei zentrale Anliegen: