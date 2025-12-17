  • 17.12.2025, 16:27:03
Sandra Venus wird neue Finanzchefin von JOANNEUM RESEARCH

Graz (OTS) - 

Mit Anfang Jänner 2026 wird Sandra Venus die neue Leiterin der Abteilung Finanzen & Controlling und Prokuristin bei der JOANNEUM RESEARCH. Die erfahrene Betriebswirtin bringt über 25 Jahre Berufspraxis in Wirtschaft und Industrie in der Steiermark und Kärnten mit.

Sandra Venus, gebürtige Burgenländerin, hat in Graz Betriebswirtschaft studiert und in der Steiermark bei der dortigen Wirtschaftsförderung und dem Mikroelektronik-Konzern AT&S berufliche Erfahrungen gesammelt, bevor sie sich der Wirtschaftsförderung in Kärnten widmete. Sie war Projektmanagerin, Teamleiterin und über 10 Jahre Vorständin des KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds. Aktuell ist sie Beraterin und Coach und darüberhinaus als Aufsichtsrätin und Kuratorin tätig.

Mit ihrer umfassenden fachlichen Kompetenz und langjährigen Managementerfahrung ist die Nachfolge dieser strategisch bedeutenden Führungsfunktion optimal sichergestellt. Diese hatte bis Ende November Renate Reinisch inne.

Sandra Venus, designierte Finanzchefin der JOANNEUM RESEARCH: „Nach über zwei Jahrzehnten in verantwortungsvollen Positionen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Förderung freue ich mich darauf, meine Erfahrungen bei JOANNEUM RESEARCH einzubringen. Die Position als Finanzchefin bietet die Möglichkeit, strategisch mitzuwirken und gleichzeitig einen Beitrag zur Stärkung des Forschungsstandorts zu leisten.“

Geschäftsführer Heinz Mayer: „Mit Sandra Venus gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Führungserfahrung in der Wirtschaftsförderung und im Finanzmanagement. Ihre Kompetenz und ihr strategischer Blick werden einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der JOANNEUM RESEARCH leisten.“

Die JOANNEUM RESEARCH ist Innovations- und Technologieanbieter im Bereich der angewandten Forschung. Als Forschungsgesellschaft der Länder und Regionen prägen wir mit unseren Forschungskompetenzen die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig und menschenzentriert. Als multidisziplinäres Team in flexiblen, innovationsfreundlichen Strukturen leben wir höchste gesellschaftliche und wissenschaftliche Ansprüche.

