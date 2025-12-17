Luxusuhren als Investment? Warum viele Käufer falsche Erwartungen haben

Linz (OTS) -

Luxusuhren gelten seit Jahren als begehrte Sammelobjekte – und oft auch als vermeintlich stabile Geldanlage. Doch Experten warnen: Mit Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet erzielt man nicht automatisch Gewinne. Der unabhängige Uhrenspezialist Manuel Plank, Gründer von Plank Atelier in Linz, erlebt täglich, wie groß die Unsicherheit bei Käufern ist. „Viele kommen mit der Erwartung, dass eine Luxusuhr automatisch ein Investment ist“, sagt er. „Doch in der Realität sollte man zuerst darauf achten, dass man etwas kauft, das man liebt – nicht etwas, das schnelle Rendite verspricht.“

Preisschwankungen, Verfügbarkeit, Fälschungen: Der Markt im Wandel

Vor allem seit 2022 kam es im Sekundärmarkt zu deutlichen Preisrückgängen. „Die Nachfrage ist nach wie vor da, aber sie verteilt sich anders“, erklärt Manuel. „Manche Modelle sind stark gefallen, andere stabil. Viele Käufer wissen gar nicht, wie sie den realen Marktwert einschätzen sollen.“ Hinzu kommt: Fälschungen von Rolex, AP oder Richard Mille sind ohne Fachwissen kaum noch zu erkennen. „Es gibt heute Repliken, die erst unter der Lupe auffallen“, so Manuel Plank. „Selbst geöffnete Uhrwerke sind nicht automatisch ein Beweis für Echtheit.“

Warum ein unabhängiger Händler bei Luxusuhren sinnvoll ist

Viele suchen über Online-Marktplätze oder internationale Händler – besonders Erstkäufer stehen dabei vor Unsicherheit bei Preis, Bewertung und Risiko. Unabhängige Händler wie Plank Atelier bieten hier einen Gegenpol. „Unsere Rolle besteht nicht darin, möglichst viel zu verkaufen“, betont Plank. „Sondern Käufern klarzumachen, welche Uhr wirklich zu ihren Vorstellungen passt – und welche nicht.“ Zum Prozess gehören Echtheitsprüfung, Bewertung von Zustand und Historie, transparente Preisgestaltung sowie zwölf Monate Gewährleistung. „Wer mehrere tausend Euro ausgibt, sollte nicht raten müssen, was er kauft“, sagt Manuel.

Ankauf, Suchaufträge und Treuhand: Wie Käufer und Verkäufer profitieren

Was viele nicht wissen: Plank Atelier verkauft nicht nur Uhren, das Unternehmen übernimmt auch Ankauf, Vermittlung und Suchaufträge für begehrte Modelle. „Wer eine bestimmte Uhr sucht, soll nicht monatelang von Plattform zu Plattform springen“, erklärt Manuel. „Wir übernehmen Suche, Prüfung, Preisverhandlung und – wenn gewünscht – die gesamte Abwicklung über ein Treuhandkonto.“ Für Verkäufer bedeutet das ebenfalls Sicherheit und Geschwindigkeit: Seriöse Preise, keine unklaren Angebote, keine Risiken durch anonyme Käufer.

Warum die meisten „Schnäppchen“ im Luxusuhrenmarkt teuer enden

Ein weiterer Punkt, der in der Beratung häufig auftaucht, ist die Fixierung auf niedrige Onlinepreise. „Die günstigsten Angebote sind fast immer die riskantesten“, erklärt Plank. „Gerade bei Importware, Uhren ohne Historie oder Verkäufern ohne Reputation entstehen enorme Risiken – von schlechten Aufbereitungen bis zu Fälschungen.“ Der günstigere Preis gehe oft auf Kosten von Service, Gewährleistung oder Nachvollziehbarkeit. „Am Ende spart man selten Geld – oft verliert man es“, sagt er.

Keine Renditeversprechen – aber ein Markt voller Möglichkeiten

Luxusuhren sind in erster Linie emotionale Produkte. Wer sie kauft, sollte das aus Freude tun – und nicht als Ersatz für ein Wertpapierdepot. Gleichzeitig bietet der Markt Chancen für jene, die objektive Beratung, echte Datenbasis und seriöse Händler nutzen. „Unser Ziel ist es, Käufer und Verkäufer sicher durch diesen Markt zu begleiten“, fasst Plank zusammen. „Transparenz, Expertise und ein klarer Prozess sind heute wichtiger denn je.“

Mehr Informationen unter www.plankatelier.com.