50 Jahre Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit: GOURMET blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück

Das Jahr 2025 stand für GOURMET ganz im Zeichen des Jubiläums: Das Unternehmen feierte sein 50-jähriges Bestehen und setzt damit ein starkes Zeichen für Beständigkeit, Qualität und heimischen Genuss. Seit der Gründung im Jahr 1975 in einer kleinen Küche in St. Pölten, hat sich GOURMET zum österreichischen Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices entwickelt. Heute kocht das Unternehmen für 2.700 Kindergärten und Schulen, 3.000 Unternehmen sowie rund 100 Heime und Spitäler und betreibt renommierte Gastronomiebetriebe in Wien, ist Spezialist für hochwertiges Catering-Service in Event-Locations, Public-Caterer und verlässlicher Private-Label-Produzent

„Die Entwicklung von GOURMET in den letzten 50 Jahren zeigt, wie viel man erreichen kann, wenn man auf Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit setzt. Auch in dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld der letzten Jahre, hat sich GOURMET gut entwickelt. Das Vertrauen unserer treuen Kund:innen ist uns ein großer Ansporn für die kommenden Jahre,“ so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Jubiläumsaktivitäten für unsere Kund:innen

Zum 50-jährigen Jubiläum hat GOURMET seine Kund:innen mit besonderen Aktionen und Events überrascht. GOURMET Kids organisierte 50 Kochwerkstätten in Schulen, bei denen Kinder mit frischen Zutaten gesunde Gerichte zubereiteten. Bis zum 6. Januar lädt GOURMET Kids noch zur Teilnahme an der Gourmelino-Tanzchallenge zum eigens komponierten Gourmelino-Song ein. Auch GOURMET Business feierte mit: mit besonderen Speisen und exklusiven Aktionen und zusätzlich fanden regionale Kund:innenevents statt.

Geburtstagsfest im Wiener Rathaus

Das Highlight für Kund:innen und Partner:innen war ein Jubiläumsfest im Wiener Rathaus mit mehr als 600 Gästen und der Premiere des neuen GOURMET Unternehmensfilms. Bei einer Berufsgruppenpräsentation holte GOURMET die Mitarbeiter:innen vor den Vorhang und zeigte die Vielfalt der Arbeitsbereiche im Unternehmen.

Familientage für Mitarbeiter:innen

Gemeinsam mit seinen Mitarbeiter:innen und ihren Familien feierte GOURMET das Jubiläum mit zwei Familientagen an den Frischküchenstandorten Wien und St. Pölten unter dem Motto „Mittendrin, wo Mama und Papa arbeiten“. Spannende Führungen ermöglichten exklusive Einblicke in die Frischküchen und die Logistik. Als zertifiziert familienfreundliches Unternehmen sorgte GOURMET auch für ein buntes Programm für Kinder.

