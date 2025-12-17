FPÖ – Mölzer zur Bundestheater-Holding: „Nach dem Abgang von Kircher folgt die klassische SPÖ-Nachbesetzung!“

Wien (OTS) -

Als „roten Postenschacher in Reinkultur“ bezeichnete heute der FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer die Bestellung der ehemaligen SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zur neuen Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding. „Der bisherige Geschäftsführer Christian Kircher wurde mehr oder weniger zum Abgang genötigt, um Platz für eine SPÖ-Parteigängerin zu schaffen“, so Mölzer weiter, der darin eine klassische Nachbesetzung aus dem eigenen Milieu der Genossen sieht.

„Anstatt auf Fachkompetenz und Kontinuität zu setzen, regiert bei der SPÖ wieder einmal das Parteibuch. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die österreichische Kultur und ein Armutszeugnis für den amtierenden SPÖ-Kulturminister Babler. Frau Hammerschmid war schon als Bildungsministerin eine Fehlbesetzung. Es ist daher mehr als fraglich, ob sie die notwendige Expertise für die Leitung einer so komplexen Institution wie der Bundestheater-Holding mitbringt. Wir befürchten, dass ihre Bestellung mehr mit der Belohnung einer treuen Genossin zu tun hat als mit einer Vision für die Zukunft unserer Bühnen“, betonte Mölzer.