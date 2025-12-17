  • 17.12.2025, 15:33:02
  • /
  • OTS0182

FPÖ – Mölzer zur Bundestheater-Holding: „Nach dem Abgang von Kircher folgt die klassische SPÖ-Nachbesetzung!“

„Das ist ein Schlag ins Gesicht für die österreichische Kultur und ein Armutszeugnis für den amtierenden SPÖ-Kulturminister Babler“

Wien (OTS) - 

Als „roten Postenschacher in Reinkultur“ bezeichnete heute der FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer die Bestellung der ehemaligen SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zur neuen Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding. „Der bisherige Geschäftsführer Christian Kircher wurde mehr oder weniger zum Abgang genötigt, um Platz für eine SPÖ-Parteigängerin zu schaffen“, so Mölzer weiter, der darin eine klassische Nachbesetzung aus dem eigenen Milieu der Genossen sieht.

„Anstatt auf Fachkompetenz und Kontinuität zu setzen, regiert bei der SPÖ wieder einmal das Parteibuch. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die österreichische Kultur und ein Armutszeugnis für den amtierenden SPÖ-Kulturminister Babler. Frau Hammerschmid war schon als Bildungsministerin eine Fehlbesetzung. Es ist daher mehr als fraglich, ob sie die notwendige Expertise für die Leitung einer so komplexen Institution wie der Bundestheater-Holding mitbringt. Wir befürchten, dass ihre Bestellung mehr mit der Belohnung einer treuen Genossin zu tun hat als mit einer Vision für die Zukunft unserer Bühnen“, betonte Mölzer.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright