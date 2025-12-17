FPÖ: Udo Landbauer in den erweiterten Vorstand der Patriots-Partei berufen

Wien (OTS) -

FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreter LH-Stv. Udo Landbauer wurde in den erweiterten Vorstand („Enlarged Bureau“) der europäischen Patriots-Partei aufgenommen. Mit dieser Entscheidung wird die starke Rolle der FPÖ innerhalb des europaweit wachsenden patriotischen Bündnisses weiter gefestigt. Udo Landbauer folgt in dieser Funktion dem freiheitlichen Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, der sich aufgrund des massiv gestiegenen Arbeitsaufwandes künftig voll und ganz seiner verantwortungsvollen Aufgabe als Vizepräsident der Fraktion „Patrioten für Europa“ im Europäischen Parlament widmen wird.

„Wir Patrioten sind die Stimme der Vernunft in Europa. Uns eint der gemeinsame Kampf für Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Frieden. Diesen Auftrag wird unsere patriotische Allianz kompromisslos vorantreiben. Wir stehen für ein Europa, das unsere Kinder und Familien schützt, heimische Arbeitsplätze verteidigt und der illegalen Völkerwanderung den Stecker zieht. Das ist das patriotische Gegenmodell zu Von der Leyen und Co., die gegen die Völker Europas Politik machen. Die patriotische Wende im Interesse der Bevölkerung ist mein Antrieb, mit dem ich den Vorsitz übernehme“, bringt es Udo Landbauer auf den Punkt.

Harald Vilimsky hat in den vergangenen Monaten maßgebliche Vorarbeit beim Aufbau, der Strukturierung und der internationalen Vernetzung der Patriots-Partei geleistet. Mit politischem Weitblick, strategischer Klarheit und unermüdlichem Einsatz hat er entscheidend dazu beigetragen, ein schlagkräftiges, souveränistisches Bündnis auf europäischer Ebene zu formen. Sein Engagement war und ist ein zentraler Faktor für die erfolgreiche Etablierung der Patriots als neue starke Kraft im Europäischen Parlament.

Mit Udo Landbauer übernimmt nun ein ausgewiesener freiheitlicher Spitzenpolitiker diese Aufgabe. Landbauer gilt als perfekte Besetzung für den erweiterten Vorstand: Er bringt umfassende politische Erfahrung, organisatorische Stärke sowie eine klare patriotische und freiheitliche Haltung ein. Seine Expertise wird einen wertvollen Beitrag zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der Patriots leisten und die freiheitliche Handschrift auf europäischer Ebene weiter stärken.

Über die „Patrioten für Europa“

Die Patriots-Partei hat sich binnen kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten souveränistischen Bündnisse Europas entwickelt und umfasst aktuell 16 Parteien aus 14 Ländern, darunter der Rassemblement National, die niederländische PVV, die ungarische Fidesz sowie die FPÖ. Die Patriots stehen für ein Europa der souveränen Nationen statt eines zentralistischen EU-Superstaates – für demokratische Selbstbestimmung, Subsidiarität, den Schutz kultureller Identität, Sicherheit, Meinungsfreiheit und eine klare Haltung gegen illegale Migration und bürokratische Bevormundung. Die FPÖ ist Gründungspartei dieses Bündnisses und hat maßgeblich zu dessen Entstehung beigetragen. Im Sommer 2024 wurde in Wien durch Bundesparteiobmann Herbert Kickl gemeinsam mit dem neugewählten tschechischen Premierminister Andrej Babiš und dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán der Grundstein für die Patriots gelegt.