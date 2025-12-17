KV Werbung und Marktkommunikation Wien: Betriebsversammlungen starten nach ergebnisloser vierter Runde

Wien (OTS) -

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten der Werbung und Marktkommunikation Wien konnte auch in der vierten Verhandlungsrunde keine Einigung erzielt werden. Das aktuelle Angebot der Wirtschaftskammer sieht trotz der relevanten Inflationsrate von 3,2% lediglich eine durchschnittliche Erhöhung der Mindestgehälter um 1,6% vor, eine Erhöhung der IST-Gehälter wird gänzlich ausgeschlossen. Für die Gewerkschaft GPA ist das inakzeptabel.

„Das aktuelle Angebot entspricht weder der wirtschaftlichen Realität der Branche noch der Leistung der Beschäftigten. Gerade in einer Branche, die zentral von der Innovationskraft und Kreativität der Beschäftigten abhängt und in der viele über hohe Arbeitsbelastung berichten, ist das absolut unverständlich", betont Leonhard Göser, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA.

„Uns ist bewusst, dass die wirtschaftliche Lage derzeit für niemanden einfach ist. Doch das betrifft die Beschäftigten, die die Teuerung jeden Tag spüren genauso wie die Unternehmen selbst. Hier wird nicht versucht, einen Kompromiss zu erreichen oder die tatsächliche Branchenlage abzubilden, sondern schlicht blind nach Lohnzurückhaltung gerufen“, bemerkt Göser weiter.

Das aktuelle Angebot sei nicht nur weit von den Erwartungen der Beschäftigten, sondern auch von Abschlüssen in vergleichbaren Branchen entfernt. Seitens der Gewerkschaft starten deshalb nun Betriebsversammlungen, in denen die Beschäftigten über den aktuellen Verhandlungsstand informiert und über weitere Maßnahmen beraten wird: "Wenn von Anfang an jeglicher Spielraum bei der Erhöhung der Gehälter, aber auch bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ausgeschlossen wird, hat das wenig mit ernsthaften Verhandlungen zu tun. Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber es liegt an den Unternehmern zu einem realistischen und sozialpartnerschaftlichen Angebot zurückzukehren", betont Göser abschließend.