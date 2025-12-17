- 17.12.2025, 15:20:02
Kogler gratuliert Sonja Hammerschmid zur Position als neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding
Der Kultursprecher der Grünen bedankt sich bei Christian Kircher für seine erfolgreiche Arbeit
Anlässlich der heutigen Vorstellung von Sonja Hammerschmid als neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding gratuliert der Kultursprecher der Grünen, Werner Kogler, herzlich zu ihrer neuen Funktion: „Mit Sonja Hammerschmid übernimmt eine hochkompetente Person mit viel Führungserfahrung und tiefem Verständnis für öffentliche Institutionen diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich wünsche ihr für die Weiterentwicklung der Bundestheater-Holding viel Erfolg“, so Kogler.
Zugleich dankt Kogler dem scheidenden Geschäftsführer Christian Kircher für seine Arbeit und seinen jahrelangen Einsatz für die österreichischen Bundestheater: „Christian Kircher hat die Bundestheater-Holding mit großer Professionalität, wirtschaftlicher Umsicht und hohem Verantwortungsbewusstsein geführt. Für seinen Einsatz und seinen Beitrag zur Stabilität und Weiterentwicklung der österreichischen Bundestheater gebührt ihm großer Dank und Anerkennung.“
