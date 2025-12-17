- 17.12.2025, 15:19:02
Österreicher Richard Ladkani mit von Leonardo DiCaprio produzierter Doku YANUNI auf der Oscar®-Shortlist
Der Dokumentarfilm YANUNI ist für die 98. Academy Awards® in der Kategorie Best Documentary Feature als einer der 15 aussichtsreichsten Filme ausgewählt worden
YANUNI erzählt die Geschichte der indigenen Anführerin Juma Xipaia, wie sie vom Umweltaktivismus im Amazonas bis in Brasiliens erstes Ministerium für Indigene Völker aufsteigt.
Der Dokumentarfilm feierte seine Weltpremiere beim Tribeca Festival in New York und wurde seither mit über 20 internationalen Preisen ausgezeichnet. Gedreht über einen Zeitraum von fünf Jahren, entstand YANUNI unter teils lebensgefährlichen Bedingungen im Amazonasgebiet, darunter bei Einsätzen gegen die illegale Goldminen-Mafia.
Der Film wurde federführend von der österreichischen Filmproduktion Malaika Pictures realisiert. Als Produzenten zeichnen sich Juma Xipaia, Anita Ladkani und Leonardo DiCaprio verantwortlich. Der österreichische Kinostart ist für Mai 2026 geplant.
