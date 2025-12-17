Europäisches Forschungsprojekt zeigt neue Wege zur Stärkung der Unterstützung für migrantische Frauen

Wien (OTS) -

Nach drei Jahren intensiver Forschung in fünf europäischen Ländern geht das Projekt ReIncluGen Rethinking Inclusion and Gender Empowerment mit der Präsentation eines neuen Fotobuchs, das gemeinsam mit migrantischen Frauen entwickelt wurde, sowie mit einer öffentlichen Abschlussveranstaltung in Wien zu Ende. Die Veranstaltung findet am 18. Dezember von 13:00 bis 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Lernzentrums Orient Express, Schönngasse 15–17, 1020 Wien, statt und bringt migrantische Frauen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Praktikerinnen und Praktiker sowie Mitglieder der Zivilgesellschaft zusammen, um die Ergebnisse des Projekts zu teilen und die gemeinsamen Arbeitsprozesse zu würdigen.

ReIncluGen ist ein dreijähriges europäisches Forschungsprojekt, das Partnerorganisationen aus fünf Ländern, Österreich, Belgien, Italien, Polen und Spanien, zusammengebracht hat, um besser zu verstehen, wie migrantische Frauen Empowerment erleben, sich in institutionellen Kontexten bewegen und Unterstützungsangebote nutzen.

Ein zentrales Ergebnis des Projekts ist das Fotobuch Whispering Truths in Many Ways and Places. A Photobook by Migrantised Women Across Europe https://www.borgerhoff-lamberigts.be/en/shop/boeken/whispering-truths-in-many-ways-places?variant=240096

Das Fotobuch wurde mithilfe partizipativer visueller und narrativer Methoden entwickelt und vereint Fotografien und Geschichten von Frauen, die an der ReIncluGen-Forschung beteiligt waren. Es hält alltägliche Momente von Stärke, Fürsorge, Unsicherheit, Kreativität und Zugehörigkeit fest und richtet den Fokus darauf, wie Empowerment gelebt und erfahren wird.

Die Ergebnisse von der österreichische Fallstudie zeigen, dass Empowerment weit über Erwerbsarbeit und Spracherwerb hinausgeht und eng mit Sicherheit, rechtlicher Absicherung, stabilem Wohnraum, emotionalem Wohlbefinden sowie sozialer Teilhabe verbunden ist. Zivilgesellschaftliche Organisationen spielen dabei eine zentrale Rolle als vertrauensvolle Anlaufstellen. Gleichzeitig erschweren kurzfristige Finanzierungen und ungleicher Zugang zu Dienstleistungen nachhaltige Unterstützung. Empowerment ist besonders wirksam, wenn Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft langfristig und koordiniert zusammenarbeiten.

Alle Materialien, Analysen, Berichte und Deliverables des Projekts finden Sie hier: https://www.uantwerpen.be/en/projects/reinclugen/