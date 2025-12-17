Versicherungsverband fordert weitere Reformschritte in der privaten Altersvorsorge

Wien (OTS) -

Die österreichische Versicherungswirtschaft begrüßt die im heutigen Ministerrat angekündigte Stärkung der zweiten Säule des Pensionssystems, weist aber darauf hin, dass wesentliche Punkte darin noch nicht enthalten sind.

Folgende Reformschritte müssen im Rahmen des Pakets im kommenden Jahr mitbeschlossen werden:

Die Betriebliche Kollektivversicherung wurde im Jahr 2005 eingeführt und ist arbeits- und steuerrechtlich dem Pensionskassensystem gleichgestellt. Daher muss auch im Rahmen des Generalpensionskassenvertrags ein Level-Playing-Field zwischen Pensionskassen und Betrieblicher Kollektivversicherung hergestellt werden.

Der Freibetrag der Zukunftssicherung wurde seit 1975 nicht angepasst. Die im Regierungsprogramm angekündigte Valorisierung muss Teil des Pakets sein.

Für die Stärkung der privaten Vorsorge ist eine Reform der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge nötig.

„Die private Altersvorsorge sorgt für eine größere individuelle finanzielle Sicherheit im Alter und ist die ideale Ergänzung zur staatlichen Pension“, sagt Dr. Ralph Müller, Vizepräsident des österreichischen Versicherungsverbandes VVO.

Neben zur staatlichen Altersvorsorge müssen daher auch die betriebliche und private Altersvorsorge in einem integrierten Drei-Säulen-Pensionssystem einen ausgewogenen Platz finden. „Die Versicherungswirtschaft wird einen aktiven Beitrag leisten das im Ministerrat angekündigte Paket im nächsten Jahr mitzugestalten“, betont Mag. Christian Eltner, Generalsekretär des VVO.

Für die Sicherung des Lebensstandards im Alter sind Lebensversicherungen mit Kapitalanlagen von 65 Mrd. Euro und tägliche Auszahlungen von über 26 Mio. Euro ein unerlässlicher Systembestandteil.