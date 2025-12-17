  • 17.12.2025, 14:34:32
„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Sparen, Hoffen, Aufschwung – Was bringt 2026?

Am 19. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Blaha und Zöchling

Wien (OTS) - 

Österreich kommt wirtschaftlich nicht vom Fleck. Auch zum Jahresende bleibt der erhoffte Aufschwung aus, Investitionen stocken, das Geld ist knapp. Stehen wir vor neuen Verteilungsdebatten? Braucht das Land zusätzliche Steuern, weitere Geldgeschenke oder doch harte Sparpakete? Welche Maßnahmen, welche Reformen helfen wirklich – und welche verschärfen die Probleme?

Dazu diskutieren am Freitag, dem 19. Dezember 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“: Barbara Blaha, linke Feministin und Chefin des Momentum Instituts, und Stephan Zöchling, Millionär, Unternehmer und Gründer der bürgerlichen Plattform #zusammenstaerker.

