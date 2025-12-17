SPÖ-Auer: Sonja Hammerschmid hervorragende Wahl für zentrale Position im Theatermanagement

Wien (OTS) -

Sehr erfreut über die Bestellung von Sonja Hammerschmid zur neuen Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding ist SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer. „Kulturminister Andreas Babler hat hier eine hervorragende Auswahl getroffen. Sonja Hammerschmid ist eine höchst kompetente Managerin. Die ehemalige Rektorin, Bildungsministerin und Nationalratsabgeordnete verfügt über vielfältige Führungserfahrung in Politik, Wissenschaft und als Vorständin im Leopold-Museum auch über Expertise im Kulturmanagement. Erfreulich ist für mich, dass Andi Babler für diese zentrale Position im österreichischen Theatermanagement eine Frau ausgewählt hat. Ich wünsche Sonja Hammerschmid viel Erfolg für diese herausfordernde Aufgabe.“ **** (Schluss) ah/bj