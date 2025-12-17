  • 17.12.2025, 14:28:02
  • /
  • OTS0166

FPÖ – Steger: Nur FPÖ stimmt gegen EU-Verteidigungspläne und Neutralitätsabbau

Wien (OTS) - 

Das Europäische Parlament hat heute die Vorhaben „European Defence Readiness 2030“ sowie den weiteren Ausbau der militärischen Mobilität beschlossen. Während sämtliche anderen österreichischen Parteien dafür stimmten, lehnte einzig die FPÖ diese Pläne ab.

Für die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger ist die Abstimmung ein weiterer Schritt in Richtung einer EU-Verteidigungsunion ohne demokratisches Mandat. „Ohne Vertragsänderung und ohne Volksabstimmung werden sicherheits- und verteidigungspolitische Kompetenzen nach Brüssel verlagert. Damit wird die österreichische Neutralität schrittweise ausgehöhlt“, warnt Steger.

Besonders kritisch sieht Steger den Ausbau der militärischen Mobilität, der nationale Entscheidungsrechte über Truppenbewegungen und Infrastruktur weiter einschränkt und zivile Infrastruktur zunehmend militärischen Prioritäten unterordnet. „Dass alle anderen österreichischen Parteien diesen Kurs mittragen, ist verantwortungslos. Die FPÖ bleibt die einzige Stimme gegen Militarisierung, Schuldenpolitik und Neutralitätsbruch“, hält Steger abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright