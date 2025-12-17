Winterflair und kulturelle Auszeiten in Niederösterreichs Städten

St. Pölten (OTS) -

Ob für ein entspanntes Winterwochenende oder als bewusster Ausklang des Jahres: Niederösterreichs Städte bieten in der kalten Jahreszeit ein breites kulturelles Angebot, kurze Wege und stimmungsvolles Stadtflair. Museen und Ausstellungen, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants sowie charmante Unterkünfte – zum Beispiel die Selected Stays – schaffen den passenden Rahmen für gemütliche Auszeiten rund um den Jahreswechsel. Mit der für die aktuelle Wintersaison adaptierten Städtekampagne bietet die Niederösterreich Werbung gemeinsam mit authentischen Persönlichkeiten Inspiration für Kurzurlaube.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont dazu: „Mit unseren Städten zeigen wir besonders im Winter, wie groß die touristische Bandbreite Niederösterreichs ist. Sie verbinden Kultur, Kulinarik, Geschichte und moderne Impulse auf einzigartige Weise – und sind noch dazu meist ganz unkompliziert erreichbar. Winterurlaub hat bei uns viele Facetten, ob mit oder ohne Schnee. Mit unseren starken Gastgeberinnen und Gastgebern, dem breiten kulturellen Angebot und den liebevoll gestalteten Innenstädten schaffen wir unvergessliche Erlebnisse für Gäste aller Generationen. Gleichzeitig unterstützen wir damit die regionale Wirtschaft, Betriebe und langfristige Wertschöpfung.“ Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Unser Ziel ist es, Niederösterreich noch deutlicher als Ganzjahresdestination zu positionieren – und gerade die Städte spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie bieten ein dichtes kulturelles Angebot, kurze Wege, hohe Aufenthaltsqualität und authentische Begegnungen. Mit der adaptierten Städtekampagne, ansprechenden Testimonials und einem erweiterten Storytelling wollen wir Menschen inspirieren, neue Perspektiven einzunehmen und unsere Städte im winterlichen Licht zu entdecken.“

Wer im Winter durch Baden, Krems, Retz, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt, Zwettl oder St. Pölten flaniert, erlebt die unterschiedlichen Charaktere dieser Städte – von kaiserlichem Flair bis zu modernem Genuss. Neben der Architektur prägt vor allem in den Wintermonaten das breite Kulturangebot die Städte Niederösterreichs. Museen, Bühnen und historische Orte laden zu Begegnungen und neuen Perspektiven ein.

Im Winter zeigt sich Baden von seiner eleganten Seite: Historische Architektur, weitläufige Parkanlagen und traditionsreiche Thermen laden zu einer erholsamen Auszeit ein. Boutiquehotels und gemütliche Pensionen im Zentrum ermöglichen kurze Wege zu Cafés und Kulturangeboten. Das Beethovenhaus, das Arnulf Rainer Museum und das Rollettmuseum laden zu inspirierenden Entdeckungen ein. Nachtwächterrundgänge und UNESCO-Welterbeführungen vertiefen die historische Perspektive.

Krems – Kunst & Genuss an der Donau: Krems verbindet ruhige Winterstimmung mit kulturellem Facettenreichtum. Altstadt, Donau und Kunstmeile mit ihren Museen und Galerien schaffen inspirierende Erlebnisse. Hotels, Winzerhöfe und Gästehäuser bieten passende Unterkünfte – von modern bis authentisch-ländlich. Die Kunstmeile Krems vereint Museen wie das Karikaturmuseum, die Kunsthalle, die Landesgalerie und die Artothek. Ein besonderes Highlight ist die „Venus vom Galgenberg“, deren Fundstelle am Eiszeitwanderweg liegt.

Retz – Weinwinter mit Charme: Angezuckerte Kellergassen, regionale Weine und gemütliche Heurige prägen die Wintertage in Retz. Winzerzimmer, kleine Boutiquehotels und Pensionen sorgen für ein ruhiges, genussvolles Ambiente. Vom Rathausturm eröffnet sich ein stimmungsvoller Blick über die Stadt. Der Retzer Erlebniskeller – der größte historische Weinkeller Österreichs – bietet tägliche Führungen und spannende Einblicke in die Weinkultur.

Waidhofen an der Ybbs – Architektur & Wohlfühlmomente: Waidhofen beeindruckt mit Türmen, mittelalterlichem Erbe und dem neugotischen Schloss Rothschild mit Glasaufsatz und Panoramablick. Nach einem Spaziergang wärmt man sich am besten in einem der charmanten Innenstadtcafés auf. Konzerte im Kristallsaal und Plenkersaal, Kabarett im Schlosskeller sowie die „Filmzuckerl“ der Filmbühne prägen das Kulturleben. Galerien und Museen ergänzen das Angebot.

Zwettl – Winterruhe im Waldviertel: Zwettl begeistert mit historischer Altstadt, ruhigen Gassen und herzlicher Gastfreundschaft. Gasthöfe, Landhotels und kleine Familienbetriebe bieten einen idealen Ausgangspunkt für eine entschleunigende Winterauszeit. Das Zisterzienserstift Zwettl beeindruckt mit winterlicher Ruhe und historischer Architektur. Die idyllische Altstadt lädt zum Flanieren und Entdecken ein.

Wiener Neustadt – Urbaner Winter mit Geschichte: Die Stadt verbindet moderne Impulse mit historischen Schauplätzen. Kurze Wege zwischen Hotels, Lokalen und Sehenswürdigkeiten ermöglichen entspannte Wintertage in lebendiger Atmosphäre. Die Kasematten-Ausstellung und das Museum St. Peter an der Sperr machen Stadtgeschichte erlebbar. Bei winterlichem Wetter bieten Aqua Nova und Linsberg Asia wohltuende Wärme.

St. Pölten – Kulturstadt mit modernem Flair: Moderne Architektur, vielfältige Kulturinstitutionen und charmante Innenstadtbereiche prägen das winterliche Stadtbild von St. Pölten. Designhotels und familiäre Gästehäuser bieten den passenden Rahmen für Stadtspaziergänge und Kulturgenuss. Festspielhaus, Landestheater und Cinema Paradiso schärfen das kulturelle Profil der Landeshauptstadt. Das Stadtmuseum und das Museum Niederösterreich verbinden Geschichte mit zeitgenössischen Beiträgen.

Die Städtekampagne der Niederösterreich Werbung wurde für die heurige Wintersaison adaptiert, mit attraktiven Sujets „garniert“ und mit Insidertipps von teils neuen Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern aktualisiert. Allesamt sind es starke, authentische Charaktere und touristische Wegbereiter der Region, die zu Kurzurlauben in Baden, Krems, Retz, Waidhofen a. d. Ybbs, Wiener Neustadt, Zwettl und St. Pölten verführen. So konnten Josef Dietmann von der Krainerhütte, die Winzerin Maria Wegscheider, Kaffeeröster Felix Teiretzbacher, Susanne Dorfer vom Landhaus Bacher, Maria Großbauer vom Stadttheater Wiener Neustadt, „Sonnentor“-Erfinder Johannes Gutmann und Konditormeister Matthias Krenn als überzeugte Testimonials für „ihre“ Stadt gewonnen werden.

Nicht nur, aber auch in diesen Städten gibt es die „Niederösterreich Selected Stays“-Betriebe, die mit ihrer besonderen Lage, Ausstattung oder Architektur punkten und auch qualitativ hervorstechen. Viele dieser über 50 Unterkünfte sind auch in den kommenden Monaten geöffnet und garantieren ein herausragendes und unvergessliches Winterurlaubserlebnis. Die Selected Stays werden 2026 weitergeführt und ausgebaut.

