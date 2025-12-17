Ultimatives Nock Beats Opening in Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim (OTS) -

Am 27. Dezember 2025 verwandelt sich der der Ski- und Thermenort Bad Kleinkirchheim in eine Winterbühne voller Beats, Licht und Emotionen – oder besser gesagt: in Beat Kleinkirchheim.

DJ´s, Violine, Saxophon und Gesang sorgen mit House- und Tech-House-Klängen sowie beeindruckenden Live Acts für ein musikalisches Feuerwerk der Superlative. Die Bühne am neuen Dorfplatz wird zum Zentrum für Hot Sound, Cold Drinks, Tasty Cuisine und Pure Vibes und bringt echtes Festival-Feeling mitten ins Herz von Bad Kleinkirchheim.

DJ Joseph Erin, DJ Phil Reisinger, die Violinistin Julia Blatterer, Saxophonist Der Spiegelmann und die Sängerin Emely Myles, Finalistin von The Voice of Germany 2023, garantieren ein einzigartiges Musikerlebnis. Besonders die Performance von Emely Myles wir mit ihren kraftvollen Vocals und energiegeladenen Songs für Gänsehaut-Momente sorgen.

Die Show startet episch mit einer Violine-DJ-Performance, gefolgt von Vocal House, energiegeladenen DJ- & Drums Sets, kraftvollen Garde-Performances der Garde-Girls Spittal an der Drau und funky Saxophon-Highlights.

Besondere Höhepunkte sind Crossover-Shows, in denen Violine, Saxophon und DJ gemeinsam auftreten, sowie das große Finale, bei dem alle Artists noch einmal die Bühne rocken. Das Festival-Feeling am Dorfplatz beginnt um 19:00 Uhr und verspricht Emotionen, Drive und unvergessliche Beats bis 22:00 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Für Hot- & Cold Drinks und Snacks sorgen die Bad Kleinkirchheimer Wirtinnen und Wirte. Für kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau sorgen sechs Bad Kleinkirchheimer Wirte und Vereine, die den Dorfplatz in eine Genussmeile verwandeln: Mit dabei sind die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim, das Hotel Explorer, das Hotel Sportalm & Restaurant Fuxbau, die Landjugend Bad Kleinkirchheim, die Slow Food Gemeinschaft Bad Kleinkirchheim sowie die Buschenschenke Hübelbauer. Das Angebot reicht von herzhaften Snacks wie Gegrilltem, Leberkäse- und Schweinsbratensemmeln sowie Hot Dogs bis hin zu süßen Klassikern wie frisch gebackenen Waffeln. Dazu werden beispielsweise Glühwein, Glühmost, Bier in verschiedenen Variationen, Aperol Spritzer sowie selbstverständlich auch alkoholfreie Getränke serviert.

Ein Abend voller energiegeladener Performance, Crossover-Shows und Festival-Feeling erwartet alle Besucher – der perfekte Auftakt für die Nock Beats Winter-Eventreihe 2025/26, die anschließend auf den Kirchheimer Hütten weitergeht.

Nock Beats Winter-Eventreihe 2025/26 – elektronische und instrumentale Höhenflüge in den Nockbergen

Nach dem spektakulären Nock Beats Opening geht es auf den Kirchheimer Hütten weiter: 14 Events vom 02. Jänner bis 06. April bringen House, Techno und Funky Beats mitten in die verschneite Winterwelt der Nockberge. Die Nock Beats Eventreihe 2025/26 verbindet moderne elektronischen Sound mit Natur, Kulinarik und alpinem Wintergenuss. Statt klassischem Aprés Ski erwarte Einheimische wie Gäste ein neues Erlebnisformat: Hochwertige DJ-Sets, Live-Instrumente, Visuals und Kulinarische Kärntner Genusskultur verschmelzen zu einer frischen Interpretation von Winter Lifestyle.

Zu den Acts zählen DJ Sonic Snares, Mia Nova, Der Harmonika Mann, Marion Wolf, DJ Ramon MX, Emely Miles, Verena Wagner oder Gerry Poppins, die auf den Hütten für Hot Vibes & Cold Play sorgen. Jede Location bringt ihr eigenes Flair ein: sei es die Weltcup Poldl Skihütte, das Panorama-Restaurant Nock In, die Waldtratte Kaiserburg EINS – Hütt´n, die Maibrunnhütte, die Strohsackhütte oder die Unterwirt Hüttn – überall gilt: beste Stimmung, coole Beats und unvergesslicher Momente.

Über die gesamte Wintersaison hinweg entstehen elektronische Erlebnisräume zwischen Tradition und Moderne, Natur und Beat, Energie und Genuss. Jede Veranstaltung liefert einzigartige Performance, Live-Instrumente, Lichtshows und kulinarische Highlights – perfekt für alle, die Beats, Schnee und besondere Momente lieben.

Die Nock Beats machen den Winter 2025/26 in Bad Kleinkirchheim zu einem musikalischen Erlebnis der Extraklasse.