BMWKMS/Babler: Dr.in Sonja Hammerschmid übernimmt Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH

Ab 1. April 2026 verantwortet Dr.in Sonja Hammerschmid die strategische und wirtschaftliche Führung des größten Theaterkonzerns der Welt. Dazu gehören die Wiener Staatsoper, die Volksoper Wien, das Burgtheater (mit dem Akademietheater) sowie die Art for Art Theaterservice GmbH.

Die Bestellung von Dr.in Sonja Hammerschmid auf fünf Jahre erfolgt durch Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler gemäß den Bestimmungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes.

„Mit Frau Dr.in Sonja Hammerschmid übernimmt eine Frau Verantwortung, die sich in männerdominierten Branchen immer wieder durchgesetzt hat. Sie hat das durch ihre Kompetenz, ihre lösungsorientierte Art und ihren persönlichen Einsatz geschafft. Und genau diese Eigenschaften waren es wieder, die die unabhängige Auswahlkommission dazu bewogen haben, Frau Dr.in Hammerschmid einstimmig und als am besten geeignete Kandidatin zu empfehlen“, erklärt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler und dankt zudem der Auswahlkommission: „An dieser Stelle möchte ich mich bei der Auswahlkommission für die Suche nach einer geeigneten Geschäftsführung bedanken – es war sicher keine leichte Aufgabe jemanden zu finden, der in die großen Schuhe des Christian Kircher passt.“

„Ich freue mich außerordentlich auf die Aufgabe, die mir aber auch durchaus Respekt einflößt. Schließlich geht es um die Flaggschiffe der österreichischen Kunst- und Kulturnation mit höchster internationaler Strahlkraft. Ich werde all meine Managementerfahrung – insbesondere jene aus meiner Zeit als Rektorin und Uniko-Präsidentin – in diese Funktion einbringen, um die Bundestheater bestmöglich in der Umsetzung ihres kulturpolitischen Auftrags zu unterstützen. Uns eint alle das Ziel, weiterhin unzählige künstlerische Sternstunden an der Staatsoper, dem Burgtheater und der Volksoper erleben zu dürfen.“, so Dr.in Sonja Hammerschmid.

„Ich gratuliere Dr.in Sonja Hammerschmid sehr herzlich zu ihrer Bestellung und schätze sie als Mensch und wirtschaftlich kompetente Führungskraft, die ihre Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hat. Gemeinsam werden wir in den kommenden Wochen die Übergabe der Funktion im besten Einvernehmen gestalten. Ich bin überzeugt, dass die Bundestheater mit ihr weiterhin auf gutem Kurs sind“, so Christian Kircher, aktueller Geschäftsführer der Holding.

Für die Position der Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH gingen insgesamt 39 Bewerbungen ein, darunter 15 von Frauen. 25 Interessent:innen kamen aus dem Inland. Auf dieser Basis wurden mit neun Kandidatinnen und Kandidaten Interviews sowie Testungen durchgeführt. In weiterer Folge fand ein Hearing mit vier Personen statt, davon drei Frauen. Aus diesem Kreis wurde Dr.in Sonja Hammerschmid von der Findungskommission einstimmig als bestgeeignete Kandidatin dem Vizekanzler zur Bestellung vorgeschlagen.

Der Findungskommission gehörten an: Die Leiterin der Sektion Kunst und Kultur im BMWKMS Theresia Niedermüller, die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bundestheater-Holding Edeltraud Stiftinger, weiters Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG sowie der Sonderberater des Vizekanzlers, ehemaliger Kulturminister Rudolf Scholten und Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor des Landestheaters Linz.

Kulturminister Andreas Babler dankte im Zuge der Pressekonferenz auch dem amtierenden Holding-Geschäftsführer Christian Kircher: „Danke auch an Christian Kircher für die letzten 10 Jahre – er hat die Kulturnation Österreich wesentlich mitgeprägt. Danke für seine harte Arbeit, seine Expertise und seine Liebe für das Theater.“

Biografie Dr.in Sonja Hammerschmid

Dr.in Sonja Hammerschmid (24. Juni 1968 Steyr/Oberösterreich) studierte von 1986 bis 1995 Biologie (Genetik mit Nebenfach Tumorbiologie) an der Universität Wien und promovierte 1995 zur Doktorin der Naturwissenschaften. 1998 wechselte sie in die Wirtschaft und war zunächst als Produktmanagerin bei der Margaritella-Biotrade GmbH tätig. 1999 übernahm sie die Leitung von Life Science Austria, einem vom Wirtschaftsministerium beauftragten Biotech-Impulsprogramm bei der Innovationsagentur GmbH (heute aws). Dort verantwortete sie unter anderem die strategische Entwicklung von Förderprogrammen sowie die kommerzielle Verwertung universitärer Forschung. Von 2003 bis 2010 leitete sie den Bereich Technologie & Innovation der Austria Wirtschaftsservice GmbH und war Gesamtprokuristin. Von 2010 bis 2016 war Dr.in Sonja Hammerschmid Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 2015 wurde sie als erste Frau und erste Nicht-Professorin zur Präsidentin der Universitätenkonferenz (Uniko) gewählt. Im Mai 2016 wurde sie Bundesministerin für Bildung. Nach der Nationalratswahl 2017 schied sie aus der Bundesregierung aus und blieb Abgeordnete zum Nationalrat. Seit 2021 ist Dr.in Sonja Hammerschmid Director Research and Development der Gropyus AG sowie Mitglied des Vorstands der Leopold Museum-Privatstiftung. Zudem ist sie Vorsitzende diverser Aufsichtsräte.

