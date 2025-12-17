FPÖ – Steger: „EU beschließt Gas-Verbote ab 2026 – nur FPÖ stimmt gegen energiepolitischen Irrweg!“

Wien (OTS) -

Im heutigen Plenum des Europäischen Parlaments wurde ein weiterer massiver Eingriff in die europäische Energieversorgung beschlossen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, Pipeline- und Flüssigerdgasimporte aus Russland ab 2026 schrittweise zu verbieten. Zudem bereitet die EU-Kommission bereits ein Verbot von Öleinfuhren ab 2027 vor. Verstöße sollen künftig mit einheitlichen Höchststrafen sanktioniert werden.

Während alle anderen österreichischen Parteien diesen Kurs mitgetragen haben, stimmte einzig die FPÖ gegen die Vorlage. Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger kritisiert den Beschluss scharf: „Diese Politik ist ein energiepolitischer Blindflug. Die EU verordnet Verbote, Strafen und neue Abhängigkeiten, während Haushalte und Betriebe unter hohen Energiepreisen leiden.“

Anstatt Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit in den Mittelpunkt zu stellen, setze die EU auf ideologische Symbolpolitik mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. „Dass alle anderen österreichischen Parteien diesen Weg unterstützen, ist verantwortungslos. Die FPÖ bleibt die einzige Kraft, die sich gegen diesen Kurs und für eine realistische, interessengeleitete Energiepolitik stellt“, so Steger abschließend.