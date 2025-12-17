Wilfing & Teschl-Hofmeister: “Leistung in der Pension wird endlich anerkannt“

St. Pölten (OTS) -

Mit der heutigen Entscheidung im Ministerrat wird ein klares Zeichen gesetzt: Wer auch in der Pension freiwillig weiterarbeitet, soll dafür künftig spürbar entlastet werden. Der beschlossene steuerlicher Freibetrag von 15.000 Ꞓ für Zuverdienste im Ruhestand stärkt den Leistungsgedanken auch nach dem Pensionsantritt.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es entscheidend, die Erfahrung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser zu nutzen. „Viele Seniorinnen und Senioren wollen auch in der Pension aktiv bleiben, ihr Wissen weitergeben und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dass diese Bereitschaft nun steuerlich belohnt wird, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ob Flat Tax oder ein anderer steuerlicher Weg – entscheidend ist, dass am Ende mehr Netto vom Brutto bleibt und die Regelung einfach und transparent ist. Der heutige Beschluss zeigt: Leistung lohnt sich auch in der Pension“, betont Landtagspräsident und Landesobmann der NÖs Senioren Karl Wilfing.

„Leistung muss sich lohnen. Auch in der Pension. Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, dass der heimischen Wirtschaft Menschen mit ihrem Know-how auch nach dem Pensionsantritt zur Verfügung stehen. Wenn jetzt ein steuerlicher Freibetrag geltend gemacht werden kann und die Pensionsbeiträge wegfallen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, denn wer mit seiner Arbeitsleistung mehr beiträgt muss auch entsprechend entlastet werden. Der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) steht weiter klar an der Seite jener, die bereit sind, weiter Leistung zu erbringen”, so Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Modell des Freibetrages muss schnell gesetzlich sowie technisch umgesetzt werden. Außerdem soll dieser Freibetrag für selbständige und nicht-selbstständige Beschäftigte gelten. Eine rasche Lösung die vor allem kleinen Jobs, flexiblen Einsätzen oder stundenweisen Tätigkeiten zugunsten kommt. Auch Betriebe können so flexibler handeln, in dem sie stundenweise in Notfällen oder bei Ausfällen auf zuverlässige pensionierte Mitarbeiter zurückgreifen können.