Glanzvolle Weihnachten 2025 mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg beschert seinem Publikum eine stimmungsvolle Weihnachtszeit mit einem festlichen Programm auf ORF Radio Vorarlberg und glanzvollen LICHT INS DUNKEL-Sendungen im Live-TV.

Live-TV-Sendungen für LICHT INS DUNKEL

Katharina Batlogg und David Breznik vom ORF Vorarlberg begleiten am 23. und 24. Dezember durch die festlichen LICHT INS DUNKEL-Fernsehgalas in ORF 2 V. Zahlreiche Großspenderinnen und Großspender aus der Vorarlberger Wirtschaft haben bereits beträchtliche Summen für LICHT INS DUNKEL zugesagt und werden an diesen beiden Tagen ihre Spenden überreichen. Am 23. Dezember beginnt die einzigartige Live-TV-Sendung wegen des großen Erfolgs in den Vorjahren bereits eine Stunde früher als bisher, nämlich um 17.30 Uhr. Direkt anschließend, um 19.00 Uhr, widmet sich „Vorarlberg heute“ ebenfalls LICHT INS DUNKEL. Am Heiligen Abend sendet der ORF Vorarlberg von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.10 Uhr live auf ORF 2 V, um für LICHT INS DUNKEL zu sammeln. Die Spenden gehen heuer unter anderem an die neue Peer-to-Peer-Beratungsstelle des „Netzwerk Eltern Inklusion“ (NELI), wo sich Eltern von Kindern mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten mit anderen Eltern austauschen und an deren Wissen und Expertise anknüpfen können. Weihnachtliche Musik von Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern sowie Gespräche mit prominenten Talkgästen umrahmen die TV-Sendungen live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Festliches Radioprogramm

Ulli von Delft präsentiert die LICHT INS DUNKEL-Sendung auf ORF Radio Vorarlberg am 24. Dezember (13.00 bis 16.00 Uhr) mit berührenden Weihnachtsgeschichten und einstimmender Musik. Besinnlich geht es weiter mit klassischer Weihnachtsmusik und der Christmette live um 23.45 Uhr. Am 25. und 26. Dezember steht jeweils um 10.00 Uhr ein Gottesdienst auf dem Programm. Am 25. Dezember ist ab 18.00 Uhr noch einmal festliche Weihnachtsmusik zu hören.

ORF-Friedenslicht

Ab 22. Dezember, 17.00 Uhr, stehen die Türen vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn für alle offen, die das ORF-Friedenslicht mit nach Hause tragen möchten.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Weihnachten ist für viele Menschen eine Zeit der Hoffnung und des Miteinanders. Mit unseren LICHT INS DUNKEL-Sendungen im TV und auf ORF Radio Vorarlberg möchten wir dieses Gefühl stärken und gleichzeitig jene unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind.“

Sendungen des ORF Vorarlberg:

LICHT INS DUNKEL (ORF 2 V):

23. Dezember: 17.30–19.00 Uhr

24. Dezember: 11.00–12.00 Uhr und 14.00–16.10 Uhr

„Advent in Vorarlberg“ (ORF 2 V):

24. Dezember: 16.10–17.00 Uhr

LICHT INS DUNKEL aus dem ORF Vorarlberg (ORF Radio Vorarlberg)

24. Dezember: 13.00–16.00 Uhr

Spendenkonto:

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.