SPÖ-Holzleitner/Manninger: Großer Erfolg für Frauenrechte in Europa!

Wien (OTS) -

„Heute ist ein großer und wichtiger Tag für die Frauen in Europa. Im Europaparlament wurde die Bürger*inneninitiative von ‚My Voice, My Choice‘ angenommen!“ freuen sich SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. ****

„Mit dem heutigen Votum im Europaparlament sind wir einem EU-weiten Recht auf Schwangerschaftsabbruch einen riesigen Schritt nähergekommen. Wir gratulieren den Organisator*innen von ‚My Voice, My Choice‘ zu diesem sensationellen Erfolg!“, so Holzleitner.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind unsichere Schwangerschaftsabbrüche weltweit eine der Hauptursachen für Müttersterblichkeit. Fast alle Todesfälle im Zusammenhang mit Abtreibungen wären vermeidbar gewesen. „Allein in Polen sind mindestens sechs Frauen gestorben, weil ihnen eine sachgemäße Behandlung verweigert wurde“, so Manninger.

„Wir wenden uns mit aller Kraft gegen reaktionäre Kräfte in Europa, die Frauen das Recht auf Abtreibung nehmen wollen. Gemeinsam sind wir stark!“, so Holzleitner und Manninger. „Dieses wichtige Votum für die Selbstbestimmung stärkt unsere Hoffnung auf eine feministische Zukunft“, so die SPÖ-Frauen unisono. (Schluss) eb/ff