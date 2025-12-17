Wichtiger Meilenstein: Europäische Bürgerinitiative für sichere Abtreibungen schafft Mehrheit im Europäischen Parlament

Wien (OTS) -

Im Europäischen Parlament schaffte die Bürgerinitiative „My Voice, My Choice” heute mit 56 Prozent der Stimmen eine klare Mehrheit. „Die Abstimmung zeigt, dass das Parlament hinter dem vermeintlichen Tabu-Thema Abtreibung steht. Auch, wenn der politische Diskurs in vielen Ländern auf den ersten Blick anders wirkt: Die Mehrheit der Menschen in Europa möchte, genauso wie ihre Vertreter_innen, dass alle einen sicheren Zugang zu Abbrüchen haben”, so Flora Bachmann von #aufstehn. Die gemeinnützige Organisation ist Trägerin der Initiative in Österreich.

EU-Kommission muss handeln

Konkrete Auswirkungen für Betroffene hat die heutige Abstimmung nicht. Es liegt an der EU-Kommission bis Anfang 2026 zu entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen wird. „Durch finanzielle Anreize kann die EU eine medizinische Versorgung von ungewollt Schwangeren in allen EU-Ländern sicherstellen. Aktuell führen unterschiedliche nationale Regelungen zu massiven Ungleichheiten”, berichtet Bachmann. Mit Unterstützung der EU könnten ungewollt Schwangere aus Ländern wie Polen, in denen Abtreibungen verboten sind, künftig z.B. in Deutschland einen Eingriff durchführen lassen. Für Betroffene in Österreich würde die finanzielle Hürde fallen. Ein wichtiger Meilenstein für die Gesundheitsversorgung – denn aktuell haben mehr als 20 Mio. Frauen in Europa keinen Zugang zu sicheren Abtreibungen.

Über 1 Mio. Unterschriften für sichere Abtreibungen

Noch nie hat eine Europäische Bürgerinitiative die nötigen Unterschriften so schnell erreicht. Insgesamt wurden über 1,1 Mio. Unterschriften gesammelt, in Österreich haben mehr als 25.300 Menschen „My Voice, My Choice” unterzeichnet. Die Übergabe der Unterschriften an die Europäische Kommission erfolgte bereits im September 2025. Der Einsatz von #aufstehn und den europäischen Bündnispartner_innen blieb aber auch danach bestehen. „Wir wollen europaweit sicherstellen, dass ungewollt Schwangere Zugang zu Abbrüchen bekommen – unabhängig davon, welcher politische Wind gerade weht”, so Bachmann.

Honorarfreie Bilder unter: www.aufstehn.at/mvmc-honorarfreie-bilder