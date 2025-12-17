Johanna Thalhammer neue Volksbanken-Ombudsfrau

Wien (OTS) -

Personelle Neuaufstellung der bei Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) eingerichteten Volksbanken-Ombudsstelle: Johanna Thalhammer ist ab sofort als Ombudsfrau für die Schlichtung von Streitfällen im Zusammenhang mit Kundenbeschwerden bei den Volksbanken zuständig. Die Ombudsstelle des ÖGV tritt immer dann auf den Plan, wenn der Kunde im Dialog mit seiner Bank keine zufriedenstellende Lösung für seine Anliegen finden kann.

Thalhammer über ihre neue Aufgabe: „Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden steht bei den Volksbanken an oberster Stelle. Diese Zufriedenheit auch dann wiederherzustellen, wenn es einmal hakt, sehe ich als meine primäre Aufgabe.“ Die 48-jährige gebürtige Oberösterreicherin verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich des Bankrechts. Sie ist seit 2002 als Juristin in der Rechtsabteilung des ÖGV tätig.

Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich - darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, ABAU oder die APA.