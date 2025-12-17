Besinnlicher Heiliger Abend in ORF 2 mit „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ und „Mei liabste Weihnachtsweis“ am 24. Dezember

Wien (OTS) -

Ein besinnlicher TV-Abend steht am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON: Stefanie Hertel und Marco Ventre landen um 20.15 Uhr zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ mit stimmungsvoller Musik, zahlreichen Stars – von DJ Ötzi und Johnny Logan über Francine Jordi und die Meissnitzer Band bis Stefan Mross – sowie berührenden Tiergeschichten. Danach um 21.45 Uhr begrüßt Franz Posch traditionell zu „Mei liabste Weihnachtsweis“. Im Rahmen von LICHT INS DUNKEL schicken der Moderator und drei Musikgruppen musikalische Grüße in die Welt und sorgen für einen stimmungsvollen Ausklang. Mehr von der „liabsten Weis“ gibt es dann am Freitag, dem 26. Dezember, um 17.55 Uhr in ORF 2, wenn Franz Posch „Mei liabste Weis – Auf neue Weis“ präsentiert. Die Neuproduktion aus dem Landesstudio Tirol rückt eine neue Art des Musizierens, junge Talente, die Moderne und Tradition leben, ins Rampenlicht und bietet jungen Volksmusikantinnen und Volksmusikanten eine Bühne.

Stefanie Hertel und Marco Ventre begrüßen zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ um 20.15 Uhr

Rückkehr der beliebten Reihe am Heiligen Abend! Stefanie Hertel und Marco Ventre laden das Publikum dieses Jahr zu einem besinnlichen TV-Abend mit zahlreichen Stargästen auf Gut Aiderbichl ein: Gemeinsam feiern sie um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ mit stimmungsvoller Musik und berührenden Geschichten von geretteten Tieren, die auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause gefunden haben. Von Hochlandrind Sammy, das wieder mit seiner Familie vereint ist, über das Frettchen Anna, das mit Lucy, Sepp und Sohn Herkules eine neue Frettchen-Familie gefunden hat, bis hin zu den Ziegenbabys Simon und Laurenz, die von den Tierpflegerinnen Martina und Eva liebevoll mit dem Fläschchen aufgezogen wurden und Katze Lilly, die bei Frau Harms ein schönes Platzerl bekommen hat.

Zahlreiche Stars zeigen ihr großes Herz für Tiere, erzählen von ihren ganz persönlichen Weihnachtserlebnissen und präsentieren weihnachtliche Lieder vor der stimmungsvollen Kulisse von Gut Aiderbichl. Mit dabei sind DJ Ötzi, Johnny Logan, Francine Jordi, Marco Ventre & Band, die Meissnitzer Band, More Than Words, Die jungen Zillertaler, Stefan Mross, Sassy, Mountain Crew sowie Sara de Blue & Judith Lisa feat. Saxolution.

Franz Posch lädt zu „Mei liabste Weihnachtsweis“ um 21.45 Uhr

Wenn alle zur Ruhe kommen und die Heilige Nacht anbricht, lädt Franz Posch um 21. 45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder zu einem besonders stimmungsvollen Weihnachtsabend mit Volksmusik und Gemütlichkeit ein. Gemeinsam mit ausgewählten Musikgruppen lässt er die schönsten Weihnachtsweisen erklingen und sorgt für einen musikalisch-besinnlichen Ausklang. Aus dem ORF-Landesstudio Tirol präsentiert er mit Wiesberger Dreigesang, Pulverriedl Musi, Zillertaler Weisenbläser und Familie Runggatscher deren liebste Weihnachtsmeldodien.

Gemeinsam mit den Musikantinnen und Musikanten erfüllt Posch Musikwünsche, die die Zuschauerinnen und Zuschauer vorab einschicken können. In der Sendung werden persönliche Videogrüße von Menschen gezeigt, die am Heiligen Abend nicht bei ihren Liebsten sein können.

Stefanitag: „Mei liabste Weis – Auf neue Weis“ mit Franz Posch und Diana Foidl am 26. Dezember um 17.55 Uhr

„Mei liabste Weis – Auf neue Weis“ rückt eine neue Art des Musizierens, junge Talente, die Moderne und Tradition leben, ins Rampenlicht. Diese Neuinterpretation der „Mei liabsten Weis“ soll nicht nur die Begeisterung junger Menschen für die traditionelle Volksmusik vermitteln, sondern auch für Musik im Allgemeinen begeistern. Die Sendung will jungen Volksmusikantinnen und Volksmusikanten eine Bühne für Traditionelles, Neues, Anderes sowie Experimentelles bieten. Franz Posch und Diana Foidl entdecken gemeinsam mit dem Publikum Volkmusik jenseits klassischer Erwartungen und zeigen, wie facettenreich, lebendig und zeitgemäß die heimische Szene ist. Außerdem zeigen die Künstler:innen ihren Musikalltag. Diana Foidl und Franz Posch begrüßen im Studio 3 des ORF Tirol Panzlmusig, Waldauf3 und Diatonische Expeditionen.