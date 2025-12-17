- 17.12.2025, 13:28:33
AVISO: Bilanz-Pressekonferenz im Bundeskanzleramt
Medientermin am Freitag, den 19. Dezember 2025 um 11.00 Uhr
Am Freitag, den 19. Dezember 2025 um 11.00 Uhr laden Staatssekretär Alexander Pröll, Staatssekretärin Michaela Schmidt und Bundesminister Christoph Wiederkehr zu einer Pressekonferenz zur Regierungsbilanz ins Bundeskanzleramt ein.
Termin für Medien:
11.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 10.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202428
