Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Bad Pirawarth im Zuge der Landesstraße B 220 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Bauarbeiten für die Ortsdurchfahrt von Bad Pirawarth im Zuge der Landesstraße B 220 wurden kürzlich offiziell abgeschlossen. Auf einer Gesamtlänge von rund 1,9 Kilometern wurde der bestehende Straßenbelag der Landesstraße B 220 abgefräst und anschließend ein neuer Belag aufgebracht. Die Fahrbahn wurde dabei entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Gegebenheiten in einer Breite von rund 6,6 Metern ausgeführt.

Im Zuge dieser Arbeiten erfolgte vom neu errichteten Fahrbahnteiler im Bereich des südlichen Ortsbeginns bis zur Brückengasse auf der östlichen Seite der B 220 eine Neugestaltung der Nebenflächen durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf, einschließlich der Sanierung sowie der Neuerrichtung der Gehsteige. Wo es die örtlichen Verhältnisse ermöglichten, wurde der Gehsteig von der Fahrbahn abgerückt. Auf der westlichen Seite wurde der bestehende Gehsteig im Zuge der Bauarbeiten saniert.

Von der Brückengasse bis zum Kreisverkehr wurden die Nebenanlagen durch die Firma Pittel + Brausewetter im Auftrag der Gemeinde saniert. Im Bereich von der Gemeindestraße Breitenweg bis zur Gemeindestraße Bründlgasse wurde der Gehsteig auf die erforderliche Mindestbreite ausgebaut. Die Zufahrt zur Florianigasse wurde ebenfalls neugestaltet. Auch auf die Grünraumgestaltung wurde bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt großer Wert gelegt. Die Arbeiten an den Nebenflächen im ersten Abschnitt (südlicher Ortsbeginn bis Brückengasse) wurden durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf in Zusammenarbeit mit regionalen Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Mit der Sanierung der Nebenanlagen im zweiten Abschnitt (Brückengasse bis Kreisverkehr) wurde die Firma Pittel + Brausewetter im Auftrag der Gemeinde betraut. Diese Arbeiten sind noch im Laufen.

Die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Pittel + Brausewetter im ersten Abschnitt sowie von der Firma Strabag im zweiten Abschnitt durchgeführt. Die Kosten für die Sanierung beziehungsweise Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Bad Pirawarth belaufen sich auf rund 1.570.000 Euro, wobei etwa 520.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 1.050.000 Euro auf die Marktgemeinde Bad Pirawarth entfallen.

Bedingt durch die alte Straßenkonstruktion und die erforderlichen Einbautenverlegungen für den Glasfaserausbau sowie die Kanalerneuerung der letzten Jahre entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 220 im Ortsgebiet von Bad Pirawarth zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Weiters waren die Nebenanlagen und Gehwege durch die Grabungsarbeiten schadhaft. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Bad Pirawarth dazu entschlossen, nach Abschluss der Einbautenverlegung durch die Marktgemeinde Bad Pirawarth die gesamte Ortsdurchfahrt zu sanieren beziehungsweise neu zu gestalten.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst erhältlich unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter christoph.schodl@noel.gv.at