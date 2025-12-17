FPÖ – Haider zu Entwaldungsverordnung: „ÖVP ermöglicht unnötige Bürokratieschikane“

Wien (OTS) -

„Die Entwaldungsverordnung ist eine völlig unnötige Bürokratieschikane für unsere Forstwirte und holzverarbeitenden Unternehmen. Auch wenn sie jetzt um ein weiteres Jahr verschoben wird: ermöglicht wurde dieses Bürokratiemonster mit den Stimmen der ÖVP-Mandatare im Europaparlament“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider.

Minimale Erleichterungen seien bestenfalls als kosmetische Korrektur zu bezeichnen, die nichts an den grundlegenden Problemen dieser Verordnung änderten. Die Kommission habe den Abbau von Bürokratie versprochen und mache mit dieser Verordnung das genaue Gegenteil.

„Wir haben die Einführung einer vierten Risikokategorie für Staaten ohne Entwaldung vorgeschlagen. Damit hätte die Entwaldungsverordnung keine Auswirkungen auf Österreich gehabt. Zur Erinnerung: Österreich ist zu 48 Prozent bewaldet. Die Wälder wachsen täglich um sechs Hektar“, stellte Haider fest. In der Verordnung würden die Staaten jedoch nur in die drei Risikokategorien hoch, mittel und gering eingeteilt, so dass es keine eigene Kategorie für Staaten wie Österreich gebe, die nicht von Entwaldung betroffen seien.

„Die ÖVP-Mandatare haben geschlossen gegen diese vierte Kategorie gestimmt. Sie haben damit gegen eine sinnvolle Erleichterung für Österreich gestimmt. Sie haben damit für eine völlig unnötige Bürokratieschikane für die österreichischen Forstwirte gestimmt“, schließt Haider.