Stefan Düss zum Honorarkonsul der Republik Indonesien für Steiermark und Kärnten angelobt

Mit der Angelobung übernimmt er die konsularische Vertretung Indonesiens in den beiden Bundesländern.

v.l.n.r.: Indonesischer Botschafter S. E. Dr. iur. Damos Dumoli Agusman und Honorarkonsul der Republik Indonesien für Steiermark und Kärnten, Stefan Düss
Graz, Klagenfurt (OTS) - 

Die eee group gratuliert ihrem Mit-Eigentümer und Geschäftsführer Stefan Düss herzlich zur Angelobung als Honorarkonsul der Republik Indonesien für die Bundesländer Steiermark und Kärnten.

Die feierliche Angelobung sowie Einweihung fand in dieser Woche, am Dienstag, den 16.12.2025, im kleinen, offiziellen Rahmen am Unternehmensstandort in Graz statt. Anwesend waren der indonesische Botschafter S.E. Dr. iur. Damos Dumoli Agusman sowie eine Delegation der indonesischen Botschaft. Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Indonesien sowie die wachsende Rolle regionaler Kooperationen.

Mit der Ernennung von Stefan Düss wird ein langjähriger Brückenbauer zwischen Wirtschaft, internationalen Projekten und interkultureller Zusammenarbeit mit einer ehrenvollen Aufgabe betraut. In seiner neuen Funktion als Honorarkonsul wird er speziell die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Republik Indonesien, der Steiermark und in Kärnten vertreten sowie den Ausbau der kulturellen und diplomatischen Beziehungen aktiv unterstützen.

Stefan Düss bedankt sich für diese große Ehre und das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Die eee group GmbH zeigt sich hocherfreut über diese Auszeichnung und blickt der zukünftigen Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Österreich und Indonesien mit großer Zuversicht entgegen.

Rückfragen & Kontakt

Honorarkonsulat der Republik Indonesien, c/o eee group GmbH
Mag. (FH) Stefan Düss
Telefon: +43 316 9222 88 - 702
E-Mail: stefan.duess@eee-austria.com

