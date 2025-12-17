SPÖ-Grossmann: Meine Stimme, meine Entscheidung!

Wien (OTS) -

Heute wurde im Plenum des EU-Parlaments über die Bürger:inneninitiative „My Voice, My Choice“ abgestimmt, für einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in ganz Europa. SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann ist Mitglied im Gleichstellungsausschuss und sieht in der Annahme der Resolution einen entscheidenden Schritt: „Weltweit ist der Zugang zu sicheren und leicht zugänglichen Schwangerschaftsabbrüchen unter Druck geraten und auch in Europa zeichnet sich kein positives Bild ab: 20 Millionen Frauen in der EU haben keinen Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen. Zwei Mitgliedsstaaten erlauben de facto keine Abtreibungen, acht Mitgliedsstaaten verlangen eine verpflichtende Bedenkzeit, elf EU-Länder bieten keine Schwangerschaftsabbrüche durch Medikamente an und in mehreren Staaten stehen Frauen mit den Kosten einer Abtreibung völlig alleine da. Auch der Zugang zu Ärzt:innen, die eine solche Prozedur durchzuführen, bleibt insbesondere in ländlichen Gegenden eine enorme Herausforderung. All diese Hürden führen dazu, dass Frauen sich regelmäßig gefährlichen Alternativen zuwenden und sich sogar in Lebensgefahr begeben.“ ****

Grossmann fordert: „Die Gesundheit von Frauen darf nicht weiter aus dem europäischen Gesundheitssystem fallen. Schwangerschaftsabbrüche dürfen endlich keine politische Frage mehr sein, sondern eine Frage der Sicherheit und Gesundheit von Millionen Frauen in Europa. Daher fordern wir die EU-Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, um in Zukunft sichere und leicht zugängliche Abtreibungen in der gesamten EU sicherstellen zu können.“ (Schluss) bj