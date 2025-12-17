  • 17.12.2025, 13:01:32
  • /
  • OTS0134

Korosec: Langjährige Forderung umgesetzt. Arbeiten im Alter wird attraktiver

Seniorenbundpräsidentin kritisiert Verschiebung auf 2027 und begrüßt Ausbau der 2. Säule und das Älterenbeschäftigungspaket

Wien (OTS) - 

Angesichts der heute von der Bundesregierung präsentierten steuerlichen Erleichterungen für Pensionistinnen und Pensionisten, die in der Alterspension freiwillig arbeiten, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec: „Es gab die Zusage, dass diese Maßnahme ab 1. Jänner 2026 gilt. Dass diese Zusage nicht eingehalten wird, enttäuscht nicht nur mich, sondern auch viele Pensionistinnen und Pensionisten.“

Als positiv wertet Korosec, dass ihre langjährige Forderung nun endlich umgesetzt wird: „Ich freue mich für alle arbeitenden Pensionistinnen und Pensionisten, dass sich Arbeiten im Alter in Zukunft auch lohnen wird.“

Dazu gehört für Korosec auch, dass der Freibetrag nicht nur für Angestellte, sondern auch für Selbstständige gelten soll: „Das haben wir massiv eingefordert.“ Ebenso wie den Ausbau der 2. Säule und das Älterenbeschäftigungspaket: „Hier sind dringend Impulse nötig, um die Lücke zwischen dem faktischen und dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu schließen.“

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright