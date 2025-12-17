Korosec: Langjährige Forderung umgesetzt. Arbeiten im Alter wird attraktiver

Wien (OTS) -

Angesichts der heute von der Bundesregierung präsentierten steuerlichen Erleichterungen für Pensionistinnen und Pensionisten, die in der Alterspension freiwillig arbeiten, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec: „Es gab die Zusage, dass diese Maßnahme ab 1. Jänner 2026 gilt. Dass diese Zusage nicht eingehalten wird, enttäuscht nicht nur mich, sondern auch viele Pensionistinnen und Pensionisten.“

Als positiv wertet Korosec, dass ihre langjährige Forderung nun endlich umgesetzt wird: „Ich freue mich für alle arbeitenden Pensionistinnen und Pensionisten, dass sich Arbeiten im Alter in Zukunft auch lohnen wird.“

Dazu gehört für Korosec auch, dass der Freibetrag nicht nur für Angestellte, sondern auch für Selbstständige gelten soll: „Das haben wir massiv eingefordert.“ Ebenso wie den Ausbau der 2. Säule und das Älterenbeschäftigungspaket: „Hier sind dringend Impulse nötig, um die Lücke zwischen dem faktischen und dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu schließen.“