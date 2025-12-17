  • 17.12.2025, 12:59:03
WKÖ-Danninger: EU schafft endlich Klarheit zur Entwaldungsverordnung

Klares Bekenntnis zum Ziel – weniger Bürokratie bei der Umsetzung

Wien (OTS) - 

„Die heute Mittag vom Europäischem Parlament verabschiedete Änderung der EU-Entwaldungsverordnung bringt endlich die notwendige Klarheit und Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Mit diesem Schritt steht nun fest, worauf sich Betriebe in der Umsetzung konkret einstellen müssen.

Das Ziel der Verordnung, die weltweite Bekämpfung der Entwaldung, wurde von österreichischen Unternehmen unterstützt. „Die nun beschlossene Vereinfachung bringt zwar Anpassungsaufwand, etwa durch die Umstellung der Software-Prozesse, ist aber auf längere Sicht eine praxisnähere und weniger bürokratische Lösung“, so Danninger. Damit werde auch ein konkreter Beitrag zum Schutz des Waldes geleistet, ohne Unternehmen mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

Mehrfache Sorgfaltspflichten wären unverhältnismäßig gewesen

Die ursprünglich vorgesehene mehrfache Anwendung der Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Lieferkette hätte nicht nur zu einer erheblichen Zusatzbelastung für die ohnehin schon unter Druck stehende Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen geführt, sie hätte auch das neue, zentrale EU-Informationssystem für die Abwicklung der Sorgfaltserklärungen technisch überfordert. Mit der heutigen Entscheidung ist nun klargestellt: Die umfassende Sorgfaltspflicht gilt für den Erstinverkehrbringer von Produkten wie Holz, Kakao, Kaffee, Rind, Kautschuk oder Palmöl – sowie von daraus erzeugten Produkten wie Schokolade, Leder, Spannplatten oder Autoreifen. Unternehmen wie Tischler, Konditoren oder Reifenhändler müssen als nachgelagerte Akteure keine eigenen, aufwendigen Dokumentationssysteme aufbauen.

Großes Interesse zeigt hohe Betroffenheit

Wie groß die Betroffenheit der österreichischen Wirtschaft ist, zeigt das enorme Interesse am Webinar der WKÖ zur Entwaldungsverordnung am 18. Dezember mit Vortragenden der EU-Kommission und des Bundesministeriums für Landwirtschaft. (PWK545/NIS)

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

