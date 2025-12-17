Schilling/Disoski zu My Voice My Choice: „EU muss sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen garantieren“

Straßburg/Wien (OTS) -

Heute hat das Europäische Parlament über die Resolution zur Europäischen Bürgerinitiative „My Voice My Choice“ abgestimmt. Diese wurde von mehr als 1,2 Millionen Menschen unterzeichnet. Rund 20 Millionen Frauen in Europa haben weiterhin keinen Zugang zu sicherer und legaler Schwangerschaftsabbruchversorgung. Die Resolution fordert die Europäische Kommission auf, einen Fonds einzurichten, um überall in der EU sicheren Zugang zu Abtreibungsversorgung zu gewährleisten.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, sagt zur Abstimmung im Europäischen Parlament: „Es ist nicht hinnehmbar, dass Millionen Frauen in Europa keinen sicheren und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Jede Frau muss selbst über ihren Körper entscheiden können. Die My Voice My Choice-Initiative ist ein starkes Signal aus der Bevölkerung, dass die EU handeln muss.“

„Ich bewundere die Organisatorinnen von My Voice My Choice, die über Grenzen hinweg Frauen mobilisieren. Sie sind ein Symbol der Hoffnung und feministischer Solidarität. Die Europäische Kommission darf nicht länger zögern. Wir brauchen ein finanzielles Instrument, das den Zugang zu sicherer und legaler Abtreibung für alle ermöglicht, die ihn derzeit nicht haben. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass körperliche Selbstbestimmung und reproduktive Gesundheit als grundlegende Rechte geschützt werden. Ich empfehle jeder Frau in Europa, sich diese Abstimmung anzusehen und genau zu prüfen, wie ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter abgestimmt haben“, so Schilling weiter.

Auch Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen im Österreichischen Nationalrat, unterstreicht die Bedeutung der heutigen Abstimmung: „Die heutige Entscheidung im EU-Parlament ist ein historischer Meilenstein für Frauenrechte in Europa – und ein politischer Weckruf. Frauenrechte dürfen nicht vom Wohnort abhängig sein, doch genau das ist derzeit Realität. Dass My Voice, My Choice auch in Österreich breite Unterstützung erfahren hat, zeigt klar: Die Versorgungslücken beim Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sind real und sie betreffen Frauen tagtäglich.“

Disoski kritisiert die Situation in Österreich scharf: „Ungewollt Schwangere werden schikaniert, müssen quer durch Bundesländer tingeln, der Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor der einzige medizinische Eingriff, der im Strafrecht geregelt ist und muss privat bezahlt werden. Das ist völlig inakzeptabel. Ich habe im Nationalrat mehrere Anträge eingebracht, um diese Missstände zu beheben. Legale, sichere und kostenfreie Abtreibungen sind ein Menschenrecht und ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung. Wer diesen Zugang verweigert, drängt Frauen in die gefährliche Illegalität.“

Abschließend stellen Schilling und Disoski klar: „Wir Grüne kämpfen auf europäischer wie nationaler Ebene mit voller Kraft weiter – gemeinsam mit allen Verbündeten –, bis jede Frau Zugang zu kostenfreien, legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen hat.“