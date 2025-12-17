Bezirk Korneuburg mobil: Land NÖ sichert Weiterführung des Anrufsammeltaxis

St. Pölten (OTS) -

13 Gemeinden im Bezirk Korneuburg profitieren vom verlässlichen und komfortablen Anrufsammeltaxi „Bezirk Korneuburg mobil“, das durch das Verkehrsressort von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gefördert wird. Auch im kommenden Jahr 2026 wird die Förderung fortgesetzt. „Wir investieren, damit unsere Landsleute in der Region Korneuburg sicher, verlässlich und flexibel ans Ziel kommen. Mit dem Angebot der Anrufsammeltaxis ergänzen wir den öffentlichen Verkehr neben Linienbussen und der Schiene“, so Landbauer.

In der Region Mödling wurde zuletzt das Anrufsammeltaxi-Angebot „Postbus-Shuttle Mödling“ eingestellt, nachdem sich die beteiligten Gemeinden nicht auf eine Weiterfinanzierung einigen konnten. Ganz anders stellt sich die Situation im Bezirk Korneuburg dar, wo das seit November 2024 bestehende, bedarfsgesteuerte Angebot „Bezirk Korneuburg mobil“ von 13 Gemeinden getragen und weiterhin – verlässlich und stabil – vom Land Niederösterreich mit 36 Prozent der laufenden Kosten gefördert wird.

Bezirk Korneuburg mobil wird von lokalen Taxiunternehmen umgesetzt und kann von Fahrgästen über die NÖVOG Bestellhotline 0800 22 23 22 bzw. die poldi App bestellt werden. Die Preise basieren auf dem Tarif des VOR, wobei ein Komfortzuschlag von zwei Euro (bis 19:00 Uhr) bzw. vier Euro (ab 19:00 Uhr) hinzugerechnet wird.

„Bezirk Korneuburg mobil“ wird von Fachleuten der NÖVOG betreut und funktioniert nach der selben Logik wie weitere NÖVOG Pilotprojekte in Niederösterreich: Wo kein Linienbus oder keine Bahn verkehrt, steht für die Fahrgäste ein flexibles Anrufsammeltaxi zur Verfügung (Infos unter: www.leopoldi.info/poldi-ast).

Derzeit ist für das gesamte westliche Weinviertel ein ähnliches Angebot in Planung. Nach rechtsgültigem Abschluss des entsprechenden NÖVOG-Vergabeverfahrens „Weinviertel West“, kann ein konkreter Betriebsstart für das über 70 Gemeinden umfassende Projekt festgelegt und kommuniziert werden.

Fakten Bezirk Korneuburg mobil

Betriebsstart:18. November 2024

Betriebszeiten: Montag bis Freitag: 7 – 21 Uhr; Samstag: 7 – 14 Uhr

Buchung: Telefonisch 0800 22 23 22 und über die poldi App

Bediengebiet: Bisamberg, Enzersfeld/Weinviertel, Großrußbach, Hagenbrunn,

Harmannsdorf, Korneuburg, Leitzersdorf, Leobendorf, Niederhollabrunn, Sierndorf, Spillern, Stetten, Stockerau

