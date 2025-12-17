ILLUMINA 2025: Tickets für die Ferien werden knapp – jetzt sichern!

Wien/Laxenburg (OTS) -

Österreichs größter Lichtergarten feiert sein 5-jähriges Jubiläum – und besonders in den Weihnachtsferien ist ILLUMINA ein absolutes Highlight für die ganze Familie. Wer den magischen Jubiläumsrundweg erleben möchte, sollte sich deshalb jetzt rasch Tickets sichern. Für ein optimales Besuchserlebnis wurden die Kapazitäten limitiert; ein Einlass ist nur mit einem Ticket aus dem Online-Vorverkauf garantiert.

5 Jahre Licht, Magie und Staunen

Seit 2021 begeistert ILLUMINA jährlich über 100.000 Gäste und verwandelt den Schlosspark Laxenburg in ein leuchtendes Wintermärchen. Auf dem über drei Kilometer langen Rundweg erwarten Besucher:innen internationale Lichtkunstwerke, eine spektakuläre Laser- und Wassershow im Burgteich, farbenprächtige Projektionen auf der Franzensburg sowie interaktive Highlights für Groß und Klein.

Für die einfache Anreise mit dem PKW stehen drei Gratis-Parkplätze (P1–P3) zur Verfügung. Zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs laden zum Verweilen und Genießen ein.

Rasch Tickets sichern: Die Tickets für die beliebten Ferien sind stark nachgefragt und schnell vergriffen. Sichern Sie sich Ihren Besuch rechtzeitig, um das 5-jährige Jubiläum von ILLUMINA nicht zu verpassen. Nur noch bis 11. Jänner 2026!

Infos & Tickets: www.lichtergarten.at