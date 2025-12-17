- 17.12.2025, 12:24:03
- /
- OTS0120
IAN PAICE (Deep Purple) & Purpendicular – einziges Österreich-Konzert in Öblarn
Deep-Purple-Legende Ian Paice kommt mit Purpendicular. Ein Abend voll großer Rockklassiker und neuer Songs – mitten in der Region Schladming-Dachstein.
Am Samstag, 21. Februar 2026, 19:30 Uhr gastiert Ian Paice, Gründungsmitglied und Schlagzeug-Ikone von Deep Purple, gemeinsam mit der international besetzten Band Purpendicular im ÖHA – Öblarner Haus für Alle. Was 2007 als Tribute begann, steht heute für eigenständigen, energiegeladenen Rock mit erstklassiger Besetzung: u. a. Nick Fyffe (ex-Jamiroquai) und Murray Gould (Projekte mit Eric Clapton, Joe Bonamassa, Elton John). Auf dem Programm stehen Kult-Titel von Deep Purple und Whitesnake sowie neue Tracks vom kommenden Studioalbum.
Besonderheit: Dieses Gastspiel ist das einzige Österreich-Konzert der Tour – ein hochkarätiger Abend für Rockfans, Musikbegeisterte und Kulturliebhaber.
Ian Paice (Deep Purple) feat. Purpendicular
Datum: 21.02.2026, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: ÖHA - Öblarner Haus für alle
Öblarn 99
8960 Öblarn
Österreich
URL: https://www.kultur.st/event/ian-paice-deep-purple-feat-purpendicular-live-in-oeblarn
[ ku:L] Kunst & Kulturhaus Öblarn
Rückfragen & Kontakt
Kunst & Kulturhaus Öblarn
8960 Öblarn 26
Johann Danklmayer
Telefon: 06641237433
E-Mail: info@kultur.st
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF