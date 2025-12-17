  • 17.12.2025, 12:24:03
IAN PAICE (Deep Purple) & Purpendicular – einziges Österreich-Konzert in Öblarn

Deep-Purple-Legende Ian Paice kommt mit Purpendicular. Ein Abend voll großer Rockklassiker und neuer Songs – mitten in der Region Schladming-Dachstein.

Ian Paice ist der legendäre Schlagzeuger und Mitbegründer von Deep Purple – einer der einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Mit seinem unverkennbaren, kraftvollen und zugleich präzisen Spiel prägte er Welthits wie Smoke on the Water, Highway Star und Child in Time. Seit über fünf Jahrzehnten gilt Ian Paice als einer der stilprägendsten Drummer der Rockmusik und begeistert bis heute weltweit mit seiner Energie, Virtuosität und Bühnenpräsenz.
Öblarn - Region Schladming Dachstein (OTS) - 

Am Samstag, 21. Februar 2026, 19:30 Uhr gastiert Ian Paice, Gründungsmitglied und Schlagzeug-Ikone von Deep Purple, gemeinsam mit der international besetzten Band Purpendicular im ÖHA – Öblarner Haus für Alle. Was 2007 als Tribute begann, steht heute für eigenständigen, energiegeladenen Rock mit erstklassiger Besetzung: u. a. Nick Fyffe (ex-Jamiroquai) und Murray Gould (Projekte mit Eric Clapton, Joe Bonamassa, Elton John). Auf dem Programm stehen Kult-Titel von Deep Purple und Whitesnake sowie neue Tracks vom kommenden Studioalbum.

Besonderheit: Dieses Gastspiel ist das einzige Österreich-Konzert der Tour – ein hochkarätiger Abend für Rockfans, Musikbegeisterte und Kulturliebhaber.

Ian Paice (Deep Purple) feat. Purpendicular

Datum: 21.02.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: ÖHA - Öblarner Haus für alle
Öblarn 99
8960 Öblarn
Österreich

URL: https://www.kultur.st/event/ian-paice-deep-purple-feat-purpendicular-live-in-oeblarn

[ ku:L] Kunst & Kulturhaus Öblarn

Rückfragen & Kontakt

Kunst & Kulturhaus Öblarn
8960 Öblarn 26
Johann Danklmayer
Telefon: 06641237433
E-Mail: info@kultur.st

