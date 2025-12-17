IAN PAICE (Deep Purple) & Purpendicular – einziges Österreich-Konzert in Öblarn

Öblarn - Region Schladming Dachstein (OTS) -

Am Samstag, 21. Februar 2026, 19:30 Uhr gastiert Ian Paice, Gründungsmitglied und Schlagzeug-Ikone von Deep Purple, gemeinsam mit der international besetzten Band Purpendicular im ÖHA – Öblarner Haus für Alle. Was 2007 als Tribute begann, steht heute für eigenständigen, energiegeladenen Rock mit erstklassiger Besetzung: u. a. Nick Fyffe (ex-Jamiroquai) und Murray Gould (Projekte mit Eric Clapton, Joe Bonamassa, Elton John). Auf dem Programm stehen Kult-Titel von Deep Purple und Whitesnake sowie neue Tracks vom kommenden Studioalbum.

Besonderheit: Dieses Gastspiel ist das einzige Österreich-Konzert der Tour – ein hochkarätiger Abend für Rockfans, Musikbegeisterte und Kulturliebhaber.

Ian Paice (Deep Purple) feat. Purpendicular

Datum: 21.02.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: ÖHA - Öblarner Haus für alle

Öblarn 99

8960 Öblarn

Österreich

URL: https://www.kultur.st/event/ian-paice-deep-purple-feat-purpendicular-live-in-oeblarn