  • 17.12.2025, 12:14:32
  • /
  • OTS0118

FPÖ – Schnedlitz: „Pinker Postenschacher im Außenministerium – Kanzler Stocker muss handeln!“

Meinl-Reisingers Kabinettschef Benkö soll nun schneller als erwartet österreichischer Botschafter in Tel Aviv werden

Wien (OTS) - 

„Seit dem Amtsantritt von Beate Meinl-Reisinger wurde dem Ansehen Österreichs bereits schwerer Schaden zugefügt: Der Skandal rund um den ‚SM-Botschafter‘ sowie das Datenleck im Außenamt sind nur die Spitze des Eisberges. Mit der heute bekannt gewordenen geplanten Bestellung von Arad Benkö zum österreichischen Botschafter in Tel Aviv haben wir es mutmaßlich mit einem besonders dreisten Postenschacher auf offener Bühne zu tun“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und forderte gleichzeitig den ÖVP-Kanzler Stocker auf, diesem pinken Schauspiel im Außenamt endlich zu beenden: „Der ÖVP haben wir diese Außenministerin zu verdanken, die in ukrainischer Tracht herumspringt und das österreichische Steuergeld in der Ukraine und anderen Ländern versenkt. Um weiteren Schaden zu abzuwenden, muss Stocker die Notbremse ziehen und Kollegin Meinl-Reisinger aus ihrem Amt entfernen. So kann es nicht mehr weiter gehen.“

Die Personalie Benkö sei insofern bemerkenswert, weil dieser ursprünglich dafür vorgesehen war, die gänzlich neue Position des „Sondergesandten für den Nahen Osten“ zu bekleiden – zusätzlich zu der seit langem bestehenden Funktion einer eigenen Abteilung für Nahost im Außenministerium. Schon damals wurde in Medien gemutmaßt, dass dieser Job nur ein Zwischenschritt für die Bestellung Benkös zum österreichischen Botschafter in Israel sei. „Nur zwei Monate danach ist es so weit und Benkö wird auch offiziell von Ministerin Meinl-Reisinger für den Botschafter-Job vorgeschlagen. Das ist das, was umgangssprachlich als Postenschacher in Reinkultur bezeichnet wird. Die Neos als Oppositionspartei wären bei einem solchen Vorgehen auf die Barrikaden gegangen. Mittlerweile haben es sich Meinl-Reisinger & Co im Postenschacher-Biotop offenbar gemütlich gemacht. Das ist traurig. Stocker kann sich angesichts dieser Vorkommnisse jedenfalls nicht länger wegducken – denn er hat all das erst möglich gemacht, nur um seiner ÖVP auch weiterhin den Kanzlersessel zu sichern. Außenpolitik und Schlüsselpositionen vor allem in Krisengebieten sind zu heikel für die Spielereien von Meinl-Reisinger. Es ist Zeit sofort einzugreifen, sonst macht man sich mitschuldig“, lautet die abschließende Mahnung von Schnedlitz, der nachhaltigen Schaden befürchtet, an Stocker.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright