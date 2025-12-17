  • 17.12.2025, 12:07:02
FPÖ – Krauss: Rot-pink kassiert in Wien bei Stromkosten weiter gnadenlos ab

Wien (OTS) 

Während auf Bundesebene die Stromverbrauchsabgabe zumindest gesenkt wird, verweigert die SPÖ-Neos-Stadtregierung den Wienerinnen und Wienern jede Entlastung. In Wien werden Gebühren und Abgaben rund um Strom und Energie sogar noch weiter kräftig erhöht. „Das ist all jener Menschen, die ohnehin jeden Cent zweimal umdrehen müssen, gegenüber mehr als unfair. Wer im Bund Entlastung predigt, darf nicht in Wien gleichzeitig abkassieren. Bürgermeister Ludwig, der auch als Architekt der schwarz-rot-pinken Verliererkoalition gilt, ist auf ganzer Linie persönlich verantwortlich zu machen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Die Senkung der Stromverbrauchsabgabe im Bund ist zwar unzureichend, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Umso unverständlicher ist es, dass Bürgermeister Ludwig und seine rot-pinke Stadtregierung diesen Weg nicht mitgehen. „Während andere zumindest versuchen, die explodierenden Energiekosten abzufedern, nutzt Wien die Krise schamlos aus, um die eigene Kassa zu füllen“, so Krauss.

