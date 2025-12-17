proPellets Austria zu AK Oberösterreich: Heizungstausch macht Haushalte garantiert zu „Energiewende-Gewinnern“

Wien (OTS) -

Der Ausstieg aus Öl und Gas ist gerade in Zeiten von knappen Budgets das Gebot der Stunde, um Geld zu sparen und zur Energiewende beizutragen. Haushalte, die vor fünf Jahren auf Pellets umgestiegen sind, rechnet der Branchenverband vor, haben sich demnach gegenüber Heizöl in Summe 7.200 Euro an Brennstoffkosten gespart, gegenüber Erdgas sogar 10.800 Euro. Dazu komme: Der Heizungstausch ist ein regelrechter Motor für Wachstum und Beschäftigung in Österreich – in Industrie, Handwerk und Gewerbe werden dadurch 65.000 Arbeitsplätze gesichert.

„Gerade die Bewohner älterer Häuser profitieren doppelt vom Umstieg auf Pellets“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Die Umstellung selbst ist mit weniger Aufwand verbunden, da Heizkörper weiter in Betrieb bleiben und die Brennstoffkosten bis zu 80 % niedriger sind.“

Heizungstausch: Ersparnis für Haushalte, Wachstumsmotor für die Wirtschaft

Neben tausenden Euro Einsparung für Haushalte sei der Heizungstausch ein Motor für Wachstum und Beschäftigung in Österreich, so proPellets Austria: Die neu installierten Pelletheizungen der Jahre 2024 und 2025 haben deutlich über 1,5 Milliarden Euro an regionaler Wertschöpfung ausgelöst und damit 65.000 Arbeitsplätze gesichert. „Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen wir alles unterstützen, was Wachstum und Beschäftigung in Österreich bringt“, sagt Doris Stiksl und führt weiter aus: „Österreich zahlt auch heuer wieder über 12 Milliarden Euro für Öl- und Gasimporte. Mit diesen Milliarden schaffen wir Wertschöpfung ausschließlich im Ausland, aber Probleme in Österreich.“

„Sauber Heizen für Alle“ ermöglicht Heizungstausch für alle Haushalte

Besonders für einkommensschwache Haushalte verweist proPellets Austria auf die Förderaktion „Sauber Heizen für Alle“ – damit werden die Kosten für den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen mit bis zu 100 Prozent gefördert. „Diese Fördermittel wurden bisher sehr wenig nachgefragt und es liegen noch über 175 Millionen Euro bereit“, sagt Doris Stiksl. „Es wäre sicher eine Unterstützung, wenn auch die Arbeiterkammer diese Fördermöglichkeit über ihre Kanäle bewerben würde.“

Auch heuer sind rund 16.000 Haushalte auf eine Pelletheizung umgestiegen. Wichtig ist es, Menschen auf diesem Weg zu bestärken und nicht zu verunsichern.