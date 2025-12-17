Marchetti: „Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern müssen Hand in Hand gehen“

Wien (OTS) -

„Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern müssen Hand in Hand gehen. Dass die Europäische Kommission diese Sichtweise nun auch anerkannt hat und das Verbrenner-Aus gekippt hat, ist für die Volkspartei und den Standort Österreich eine erfreuliche Entwicklung in dieser Thematik. Während die Volkspartei und Bundeskanzler a.D. Karl Nehammer noch für ihre Initiative zum Stopp des Verbrenner-Aus belächelt wurden, ist sie nun zur Realität geworden. Trotzdem ist hier auch zu betonen, dass diese Entwicklung nur der Anfang sein kann. Denn was es braucht, ist echte Technologieoffenheit. Genauso müssen CO₂-neutrale Kraftstoffe wie E-Fuels und andere regenerative Lösungen akzeptiert werden. Nur mit einer Lebenszyklusbetrachtung schaffen wir faire Bedingungen, die Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Diese Position wurde auch im Arbeitsprogramm der Bundesregierung festgeschrieben. Denn als Volkspartei haben wir den Anspruch, dass man hier nicht mit Verboten und Ideologie, sondern mit Hausverstand und Technologieoffenheit voranschreiten muss. Unser entschlossenes Ziel ist es, Lösungen durch Technologieoffenheit zu finden und trotzdem ein klares Bekenntnis zur starken europäischen Automobilindustrie abzugeben“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, zum gekippten Verbrenner-Aus auf EU-Ebene.

„Mehr Flexibilität bedeutet mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt mehr Wirtschaftswachstum und Sicherheit für unseren Standort. Es geht uns darum, unsere Industrie zu halten, sie zu stärken und insbesondere Arbeitsplätze zu sichern. Denn Klimapolitik ist durchaus wichtig, doch eine nachhaltige Umsetzung ist nur möglich, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind. Daher setzt sich die Volkspartei für eine Klima- und Wirtschaftspolitik ein, die Hand in Hand geht, sich nicht gegenseitig ausschließt und eine gute Zukunft für kommende Generationen sichert“, so Marchetti abschließend.