Neue Planetariumsshow: „EXO: Aliens – Sind wir alleine im Universum?“

Wien (OTS) -

Sind wir alleine im Universum? Diese faszinierende und zutiefst berührende Frage steht im Zentrum der neuen Planetariumsshow, die ab 5. Februar im Planetarium der Wiener Volkshochschulen zu sehen sein wird.

Bereits im 16. Jahrhundert war Giordano Bruno der festen Überzeugung, dass all die Sterne am Firmament Sonnen sind, um die Planeten kreisen. Planeten, auf denen es, wie auf der Erde, intelligente Zivilisationen geben muss. Über 400 Jahre später, im Jahr 1995, wurde tatsächlich der erste Exoplanet – so nennt man Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – entdeckt. Mittlerweile wissen wir, dass praktisch jeder Stern von einem Planetensystem umgeben ist. Exoplaneten stellen einen möglichen Raum für außerirdisches Leben dar. Aber auch bei uns im Sonnensystem könnte es Spuren von Leben geben.

Modernste Technik und Live Moderation

Die Show nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise durch unser Universum. Anschaulich und leicht verständlich zeigt sie, wie Wissenschafter*innen weltweit nach Leben jenseits unserer Heimatwelt suchen und was wir bereits über mögliche Lebensformen im All wissen. Live Moderation, modernste Projektionen und beeindruckende Bilder machen den aktuellen Stand der Forschung multimedial und hautnah erlebbar.

„EXO: Aliens – Sind wir alleine im Universum?“ ist eine Eigenproduktion des Wiener Planetariums. Sie richtet sich an ein breites Publikum (geeignet ab 10 Jahren), nutzt modernste Planetariumstechnik und wird durch das versierte Team des Planetariums verständlich und unterhaltsam dargestellt. Ab Februar 2026 ist die Show regulär im Programm.

Das Planetarium Wien ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen und bietet neben wetterunabhängiger Astronomie für alle Altersgruppen ein breites Angebot an der Schnittfläche zwischen Wissenschaft und Kultur.

Weitere Infos unter www.vhs.at/planetarium.