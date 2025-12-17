ÖAAB-Erfolg: Leistung muss sich auch im Alter lohnen

Wien (OTS) -

„Dieses Paket ist ein echter Meilenstein. Es zeigt klar: Wir stehen an der Seite der Fleißigen in diesem Land – unabhängig vom Alter“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner anlässlich der Präsentation des neuen Pakets für Arbeiten in der Pension und steuerliche Entlastung von Überstunden im heutigen Ministerrat.

Arbeiten in der Pension wird attraktiver

Kern des neuen Modells ist ein Steuerfreibetrag für den Zuverdienst in der Alterspension. Künftig sollen Pensionistinnen und Pensionisten bis zu 15.000 Euro pro Jahr steuerfrei dazuverdienen können. Das Modell gilt ab 1. Jänner 2027 für Angestellte und Selbständige.

„Wer auch nach dem Ende der Erwerbstätigkeit arbeiten will und so einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leistet, soll auch etwas davon haben und steuerlich entlastet werden. Das ist Respekt vor Leistung und Erfahrung“, so Brandweiner.

Zusätzlich ist eine Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen für Dienstnehmer in einer echten Alterspension vorgesehen. Dienstgeber leisten lediglich den halben Beitrag zur Pensions- und Krankenversicherung, alle weiteren Lohnnebenkosten bleiben unverändert.

Entlastung bei Überstunden

Ab 2026 wird ein steuerfreier Freibetrag von 170 Euro für bis zu 15 Überstunden pro Monat eingeführt. Gleichzeitig wird gesetzlich klargestellt, dass das Sonn- und Feiertagsentgelt wieder steuerfrei ist.

„Mehr Arbeit muss sich wieder mehr auszahlen – für jene, die Verantwortung übernehmen und Leistung bringen“, so der ÖAAB-Generalsekretär weiter. „Dieses Paket bringt mehr Fairness ins System und zeigt, dass der ÖAAB konsequent für jene eintritt, die täglich arbeiten, Überstunden leisten, in der Alterspension weiter fleißig sind und am Aufschwung für Österreich arbeiten“, betont Brandweiner abschließend.