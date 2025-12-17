AVISO: Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen am 18.12.2025

Wien (OTS) -

Anlässlich eines Arbeitsbesuches des EU-Energiekommissar bei Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein.

Teilnehmende Personen:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

EU-Energiekommissar Dan Jørgensen

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen am 18.12.2025

Datum: 18.12.2025, 12:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich