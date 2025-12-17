- 17.12.2025, 11:30:03
AVISO: Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen am 18.12.2025
Anlässlich eines Arbeitsbesuches des EU-Energiekommissar bei Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein.
Teilnehmende Personen:
- Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- EU-Energiekommissar Dan Jørgensen
Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at
Datum: 18.12.2025, 12:45 Uhr
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
presseabteilung@bmwet.gv.at
