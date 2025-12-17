Eine Zeitung gegen die Kälte der Zeit

Wien (OTS) -

Mit der aktuellen Ausgabe 31 erscheint Die Gute Zeitung einmal mehr als kraftvolles journalistisches Plädoyer für Solidarität, Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie erreicht mit einer Auflage von 1,1 Millionen Exemplaren Menschen im ganzen Land, und stellt in dieser Ausgabe das 30-jährige Bestehen des Integrationshauses in den Mittelpunkt. „ Die Gute Zeitung und das Integrationshaus sind von Beginn an Ausdruck derselben Haltung: dass Menschlichkeit kein Luxus ist, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit “, sagt Sepp Stranig, Herausgeber der Guten Zeitung und Mitbegründer des Integrationshauses. „ Wer diese Zeitung in Händen hält, hält auch die Möglichkeit in Händen, Österreich ein Stück menschlicher zu machen .“

Unter dem Leitmotiv „Be a Mensch“ erzählt das selbsternannte Boulevardblatt für den guten Zweck von Flucht und Ankommen, von Widerstandskraft und neuen Perspektiven. Im Zentrum stehen jene, die oft übersehen werden: Kinder, Familien und Einzelpersonen, die im Integrationshaus Schutz, Begleitung und Zukunft finden. Berichte, Porträts und persönliche Stimmen machen sichtbar, was Integration im Alltag bedeutet, jenseits politischer Schlagworte.

Das Integrationshaus ist seit jeher ein wichtiger Ort der Hoffnung und ein praktisches Statement gegen die „Enge der Herzen“. Es bietet Schutz, Verständnis und neue Perspektiven für Menschen, die vor Krieg, Folter und Hungersnot flüchten mussten. In einer Zeit, in der öffentliche Debatten zunehmend von Vereinfachung, Verrohung und Ausgrenzung geprägt sind, setzt die aktuelle Ausgabe der Guten Zeitung ein bewusstes Gegengewicht. Eine Sprache, die zuhört, benennt, Verantwortung übernimmt. Eine Sprache, die Solidarität nicht behauptet, sondern erfahrbar macht. „Solidarität passiert nicht von selbst. Sie braucht Menschen, die sich erheben, ihre Stimme nutzen – und handeln“, betont Stranig.

Der Erfolg der „Guten Zeitung“ und die Arbeit des Integrationshauses wären ohne die breite Unterstützung vieler Engagierter nicht möglich. Die aktuelle Ausgabe enthält daher auch einen ausführlichen Dank an alle Mitwirkenden – von den Druck- und Vertriebspartnern über die Redaktion und Gestaltung bis hin zu den zahlreichen Inserent*innen, Spender*innen und Fördergeber*innen. Und ein großer Dank an Gerhard Haderer, der wieder exklusiv für das Integrationshaus ein Willi-Resetarits-Inserat gestaltete.

Verein Projekt Integrationshaus – 30 Jahre BE A MENSCH

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen, Migrant*innen, Kindern und Jugendlichen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das Integrationshaus hilft ihnen, Zukunftsperspektiven zu finden und ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Über 190 Mitarbeiter*innen zeigen gemeinsam mit Freiwilligen tagtäglich, wie die Aufnahme, Integration und Unterstützung von Rat- und Schutzsuchenden bestmöglich funktioniert.

