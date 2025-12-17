Steirerball 2026 ist ausverkauft

Wien (OTS) -

„Der Steirerball 2026 ist restlos ausverkauft – und das so früh wie noch nie in der 125jährigen Geschichte“, vermeldet der Verein der Steirer in Wien. Der traditionsreiche Bundesländerball findet am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg statt.

„Seit heute Früh ist der Steirerball 2026 komplett ausverkauft“, berichtet Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer und Veranstalter des Balls. So früh wie heuer war der Bundesländerball noch nie ausverkauft.

„Ein Ticket für den Steirerball 2026 ist mehr als eine Eintrittskarte – es ist eine Einladung in eine Welt, in der Tradition, Lebensfreude und steirischer Genuss zuhause sind“, betont Zakostelsky weiter.

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 verspricht wieder ein gelungener Ballabend zu werden: Mit zahlreichen Winzern entlang der Steirischen Weinstraße, dem Bieranstich und der deftigen Kernöleierspeis. 19 Musikgruppen und Bands werden für die musikalische Unterhaltung sorgen. Die Höhepunkte sind eine Abba-Show sowie Grenzenlos – die beste STS-Coverband, die den Festsaal zum Kochen bringt.

Thermen- und Vulkanland als Gastregion

Die Tourismusregion Thermen- und Vulkanland ist am 9. Jänner Gastregion des Bundesländerballs. Die Vielfalt des Thermen- und Vulkanlands wird sich in jeder Note, jedem Weinglas und jedem Bissen widerspiegeln, von der Balleröffnung bis weit nach Mitternacht.

Sonja Skalnik Vorsitzende des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland fiebert dem Ball entgegen: „Wir stehen für Wasser und Feuer. Wir haben in unserer Region sechs Thermen und bieten viele kulinarische Höhepunkte – auch beim Steirerball.

Der Ball ist für die Region eine wunderbare Gelegenheit, sich in Wien zu präsentieren.“

Wer heuer keine Karten mehr für den Ball am 9. Jänner bekommen hat, für den gibt es eine gute Nachricht: Der übernächste Steirerball findet am 8. Jänner 2027 wieder in der Wiener Hofburg statt. Der Kartenvorverkauf für den Steirerball 2027 wird im Juni 2026 starten.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.