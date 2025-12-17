SPÖ-Seltenheim: „Beschäftigungspaket für ältere Arbeitnehmer*innen schafft Chancen und Zuversicht“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt die heute, Mittwoch, im Ministerrat getroffenen Beschlüsse, ältere Arbeitnehmer*innen zu stärken und Arbeiten über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus attraktiver zu machen. „Ab 2027 werden 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für die Arbeitsmarktförderung eingesetzt. Damit fördern wir aktiv die Beschäftigung von Personen ab 60 Jahren. Mit einem Monitoring- und Anreizsystem wollen wir Betriebe unterstützen, ältere Beschäftigte zu qualifizieren und zu halten“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst betont: „Wir halten, was wir versprechen: Wir stärken den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Mit dem Beschäftigungspaket für ältere Arbeitnehmer*innen schaffen wir Chancen und Zuversicht.“ ****

Eine weitere wichtige Maßnahme, die von der Bundesregierung heute auf den Weg gebracht wurde, ist das Anreizmodell für Arbeiten über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus: „Unser Ziel ist die Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters und die Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer*innen", so Seltenheim. Dazu sind ein steuerlicher Freibetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr sowie der Wegfall des Arbeitnehmerbeitrags zur Pensionsversicherung geplant. „Vom Freibetragsmodell profitieren auch jene Menschen, die bereits in Pension sind und dazuverdienen bzw. über das Pensionsalter hinaus arbeiten", so Seltenheim.