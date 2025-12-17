„Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ – Klaus-Eckel-Kabarett als ORF-1-Premiere

Wien (OTS) -

„Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ – davon ist Klaus Eckel überzeugt, wenn er am Freitag, dem 19. Dezember 2025, um 20.15 Uhr sein gleichnamiges Programm als ORF-1-Premiere (vorab auf ORF ON) präsentiert. Peter Klien übergibt um 21.25 Uhr zum bereits dritten Mal den „Gute-Nacht-Topf“ an Politiker:innen, die sich durch „extravagante“ Leistungen hervorgetan haben, und blickt gemeinsam mit Alfred Dorfer, Katharina Straßer und Robert Palfrader auf das vergangene Jahr zurück. Nach den Highlights aus „Was gibt es Neues?“ (22.25 Uhr) lassen ORF 1 und ORF ON um 23.20 Uhr die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises Revue passieren, der am Montag, dem 24. November 2025, im Rahmen einer erneut von Clemens Maria Schreiner moderierten Gala im Globe Wien in verschiedenen Kategorien überreicht wurde.

Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht (20.15 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Klaus Eckel ist die deutsche Autobahn unter den Kabarettisten. Leider kennt er kein Tempolimit. Die Pause und er haben sich vor Jahren auseinandergelebt. Jetzt hat er bei beim IFES (Institut for Eckel Science) eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, welche eindeutig beweist: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Mit einem Tempo, schneller als die Lichtgeschwindigkeit, konfrontiert Klaus Eckel die Schwierigkeiten des modernen Lebens. Er scheitert an den Tücken der Kommunikation, hat die Qual der Wahl durch zu viele Möglichkeiten und ist auf der Suche nach Identität in einer schnelllebigen Zeit.

Gute Nacht Österreich – Der Gute-Nacht-Topf (21.25 Uhr, ORF 1, ORF ON)

In einer „Gute Nacht Österreich“-Spezialausgabe wirft Peter Klien gemeinsam mit hochkarätigen Gästen der heimischen Kabarettszene nicht nur einen gewohnt satirischen Blick auf das vergangene Jahr und dessen wichtigste politische Ereignisse – zum bereits dritten Mal zeichnet er mit dem „Gute-Nacht-Topf“ in verschiedenen Kategorien („Wadlbeißer des Jahres“, „Phantom des Jahres“, „Betonierer des Jahres“ und „Anfänger des Jahres“) auch Politiker:innen aus, die sich durch „extravagante“ Leistungen hervorgetan haben. Die Auszeichnungen, die „Gute-Nacht-Töpfe“, werden von Peter Klien persönlich überreicht und natürlich wissen die Preisträger:innen bis zu diesem Zeitpunkt nichts von ihrem Glück. Ihre Reaktionen und ob sie den „Gute-Nacht-Topf“ überhaupt annehmen, erfahren die Zuseher:innen in dieser Spezialausgabe. Mit Alfred Dorfer, Katharina Straßer und Robert Palfrader bespricht Peter Klien außerdem die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate.

Was gibt es Neues? – Highlights (22.25 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Alle Jahre wieder präsentiert Oliver Baier das Beste, das Lustigste und das Verrückteste aus den Folgen des abgelaufenen Jahres. Mit dabei ist alles, was Rang und Namen hat, von Viktor Gernot bis Eva Marold, von Michael Niavarani bis Ulrike Beimpold. Und auch die Jungstars im Team begeistern mit ihrem Schmäh und natürlich Wissen über unnütze Dinge und die wirklich wichtigen Fragen. Mit dabei sind u. a. Lydia Prenner-Kasper, Rudi Schöller, Clemens Maria Schreiner, Jenny Frankl und Omar Sarsam.

Österreichischer Kabarettpreis 2025 (23.20 Uhr, ORF 1, ORF ON)

Eine Aufzeichnung der Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises aus dem Globe Theater in Wien. Die lebendige und beim Publikum beliebte Kabarettszene Österreichs feiert an diesem Abend ihre Newcomer und großen Stars.