Freibetrag statt Flat Tax: Regierung übernimmt langjährige PVÖ-Forderung

Wien (OTS) -

Die Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs, Birgit Gerstorfer, begrüßt die heute präsentierte Einführung eines steuerlichen Freibetrags für Zuverdienste im Ruhestand als einen wichtigen Schritt für mehr soziale Gerechtigkeit. „Endlich wird eine Forderung umgesetzt, die der PVÖ seit Jahren auf die Agenda gesetzt hat: Ein Freibetrag für das Arbeiten im Alter entlastet vor allem kleine und mittlere Pensionen und ist damit sozial treffsicherer als eine Flat Tax, die nur Menschen mit hohen Pensionen geholfen hätte“, so Gerstorfer.

PVÖ als treibende Kraft

Der PVÖ hat den Freibetrag bereits vor Jahren im Seniorenrat eingebracht und sich konsequent dafür eingesetzt. Während andere Organisationen, allen voran der Seniorenbund, lange auf eine Flat Tax setzten, hat der PVÖ immer betont, dass nur ein Freibetrag breite Bevölkerungsschichten entlastet und das solidarische Pensionssystem stärkt. „Es ist erfreulich, dass nun auch andere Organisationen diesen Weg beschreiten, auch wenn sie lange dagegen gestimmt haben. Jetzt tut mancher so, als wäre der Freibetrag eine neue Idee – dabei war er schon immer unsere Linie“, betont Gerstorfer.

Für Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze

Der PVÖ bleibt dabei, dass die konkrete Ausgestaltung des Freibetrags verantwortungsvoll erfolgen muss. „Wir setzen uns für einen sozial ausgewogenen Wert ein, der für alle Pensionist*innen greifbar ist und das Pensionssystem nicht gefährdet“, sagt Gerstorfer. Der Verband wird weiterhin für eine gerechte und transparente Umsetzung eintreten und fordert auch die Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze, damit das Arbeiten im Alter wirklich möglich wird.

Die neuen Maßnahmen im Überblick