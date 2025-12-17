  • 17.12.2025, 11:18:33
Faktencheck Wintersaison 2025/2026

Solide Ausgangslage im Alpenraum – positive Tendenzen mit regionalen Unterschieden

Der Faktencheck von Kohl & Partner und RateBoard zeigt für die Wintersaison 2025/26 im Alpenraum eine solide Ausgangslage. Die Nachfrage liegt über dem Vorjahr, bei deutlich regionalen Unterschieden. Tirol führt bei Auslastung und Wachstum, Südtirol liegt im Mittelfeld, Bayern bleibt zurück. Auch die Preise steigen insgesamt, wobei Südtirol seine Position als Preisführer behauptet, Tirol moderat zulegt und Bayern weiterhin unter dem alpinen Niveau liegt.

